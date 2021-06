Zum zweiten Mal in Folge wurden die Musikfestspiele abgesagt. Die Crew um Intendantin Dorothee Oberlinger bietet aber ein Ersatzprogramm an. Wenigen Besuchern wird es vergönnt sein, die Aufführungen in den Innenräumen zu verfolgen. Dafür soll es auf dem Winzerberg ein Stelldichein mit bis zu 500 Besuchern geben.