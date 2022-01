Babelsberg

Die zum Ende des Zweiten Weltkrieges zerstörte Enver-Pascha-Brücke als zweite direkte Straßenverbindung zwischen Babelsberg und Klein Glienicke soll wieder aufgebaut werden. Das hat Rolf Dietrich, Direktor des Wasserstraßen-Neubauamtes, auf MAZ-Anfrage bestätigt. Seine Dienststelle sei „beauftragt, einen Ersatzneubau für die Enver-Pascha-Brücke zu errichten“.

Die Enver-Pascha-Brücke stehe im Eigentum und in der Unterhaltungslast des Bundes und sollte laut Dietrich ursprünglich mit dem zum Verkehrswegeprojekt Deutsche Einheit Nr. 17 geplanten Ausbau des Teltowkanals durch einen Neubau ersetzt werden. Das sei aber nicht weiter verfolgt worden.

Noch keine Voruntersuchungen für Aufbau

Die historische Enver-Pascha-Brücke kurz ach ihrer Eröffnung im Jahr 1906. Quelle: Christel Köster/Repro

Ein Wiederaufbau der Enver-Pascha-Brücke durch den Bund könne nur noch im Rahmen einer bundesweiten Priorisierung von Brückenbauvorhaben erfolgen: „Nach meiner Mittelfristplanung ist das Bauvorhaben aktuell für den Zeitraum 2027/28 vorgesehen.“

Mit konkreten Voruntersuchungen sei noch nicht begonnen worden. Bautechnisch besitze das Projekt „nur eine nachrangige Priorität“. Für den Schiffsverkehr sei ein Wiederaufbau der 1945 gesprengten Brücke „nicht relevant“. Sollte die Landeshauptstadt dem Bauvorhaben eine höhere Priorität zuweisen, bestünde nach Angaben des Direktors die Möglichkeit, „dass die Stadt als Straßenbaulastträger die Vorhabensträgerschaft selber übernimmt und dann schon eher baut“.

Stadt Potsdam will die Brücke nicht

Rathaussprecherin Christine Homann wehrte auf MAZ-Nachfrage ab. Die Landeshauptstadt habe „nicht die Absicht, die Trägerschaft für die Brücke, für die das Wasserstraßenamt zuständig ist, zu übernehmen“, so die Sprecherin: „Wir haben fast 60 Brücken in eigener Baulast, für die wir verantwortlich sind. Hier obliegt der Stadt die Überwachung, Unterhaltung und gegebenenfalls Sanierung, Erneuerung, Neubau – und das mit dem vorhanden Personal und den zur Verfügung stehenden Mitteln.“

Mit dem Wiederaufbau und einer Wiederinbetriebnahme der Enver-Pascha-Brücke würde nach Angaben von Neubauamts-Chef Dietrich eine „tangentiale Umfahrung der Glienicker Brücke und der Berliner Vorstadt entstehen, die hinsichtlich ihrer straßenverkehrsrechtlichen Auswirkungen zu prüfen wäre“.

Mehr Durchgangsverkehr in Klein-Glienicke

Da die Brücke seit mehr als 75 Jahren „gesperrt ist, kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Wiederaufnahme eines Durchgangsverkehrs durch die Ortsteile Klein Glienicke und Babelsberg einen nach Landesstraßenrecht begründeten Ausbautatbestand erfüllt“, so der Direktor: „Spätestens dann müsste die Stadt die Vorhabensträgerschaft selbst übernehmen.“

Konkrete Verhandlungen darüber seien aber bislang weder mit der Stadt, noch mit dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr geführt worden.

Ersatzbau für die nahe Parkbrücke

Die 1906 errichtete Enver-Pascha-Brücke war bis zum Kriegsende die eigentliche Straßenverbindung zwischen Babelsberg und Klein Glienicke und bot – über die Straße Am Böttcherberg – eine direkte Passage nach Wannsee.

Die einige 100 Meter weiter gebaute Parkbrücke war lediglich für Fußgänger gedacht. Sie wurde nach der Zerstörung zum Kriegsende durch einen Ersatzbau ersetzt, der bis heute auch vom Kraftverkehr genutzt wird.

Von der Enver-Pascha-Brücke blieb mit einigen Anfang der 1970er Jahren übers Wasser gespannten Rohren nur ein Fragment. Der Wiederaufbau der Enver-Pascha-Brücken ist einem 2005 verabschiedeten Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 92 „Klein Glienicke“ verankert.

Kooperations-Antrag auf Umbenennung

Zum Thema wurde die Enver-Pascha-Brücke Mitte Januar mit einem Antrag der rot-grün-roten Rathaus-Kooperation auf Umbenennung, der am Mittwoch auf der Tagesordnung der Stadtverordneten steht.

Sie verweisen dabei auf die zentrale Rolle des Namenspaten Damad Ismail Enver (1881-1922) als Kriegsminister des Osmanischen Reichs beim Massenmord an den Armeniern, dem in den Jahren 1915 und 1916 bis zu 1,5 Millionen Menschen zum Opfer gefallen sein sollen. „Mörder und Kriegsverbrecher verdienen keine Nennung beziehungsweise Würdigung in Potsdam“, sagt die Stadtverordnete Anja Günther (Linke), die den Antrag initiiert hatte.

Umbenennung schon im Bürgerhaushalt Thema

Ein Wiederaufbau der Brücke samt Umbenennung nach dem Potsdamer Orientwissenschaftler Johannes Lepsius, der den Genozid an den Armeniern publik gemacht hatte, ist bereits 2010 in der Debatte zum Potsdamer Bürgerhaushalt angeregt worden.

Einer Umbenennung der Brücke stünde die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung „sicher offen gegenüber“, sagt Neubauamts-Direktor Dietrich: „Ein entsprechender Antrag der Stadtverordneten an den Bund ist mir jedoch nicht bekannt.“

Von Volker Oelschläger