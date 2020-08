Mittelmark

Die Polizei fahndet nach einem Pferderipper. Erst am Mittwoch wurde ihr bekannt, dass ein bislang unbekannter Täter ein Pferd auf einer Nuthethaler Koppel in der Nähe der Ravensbergstraße verletzt hat. Er fügte dem Tier eine mehrere Zentimeter tiefe Stichverletzung an einem Bein zu. Ein Tierarzt versorgte das Pferd.

Im Zuge der Ermittlungen wurde bekannt, dass in diesem Zeitraum im dortigen Bereich schon zwei weitere Pferde ähnliche Verletzungen hatten. Die Kripo ermittelt wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.

Kripo prüft Zusammenhang mit Missbrauchsfällen

Sie prüft auch, ob es einen Zusammenhang zu einem Fall vom 4. Juli in Tremsdorf gibt. Dort wurden auf einer Weide im Bereich des Feldwegs zwei Stuten mit Risswunden im Genitalbereich festgestellt. Diese wurden ihnen von Menschen zugefügt. Auch die Misshandlung einer Stute am 8. August in der Teltower Kastanienstraße ist mit dem neuen Fall wieder in den Fokus gerückt.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder andere Hinweise geben können, sich an die Polizeiinspektion Potsdam zu wenden. Zudem rät die Polizei Pferdebesitzern, aufmerksam zu sein und einen ähnlichen Verdacht sofort zu melden.

Hinweise Tel. 0331/5 50 80.

Von MAZonline/axe