Die Corona-Krise verschafft privaten Sicherheitsdiensten offenbar mehr Aufträge als sonst. In der Firma WSD Permanent Security in Teltow häufen sich die zusätzlichen Anfragen von Kunden vor allem aus der Lebensmittelbranche oder von Betreibern von Übergangswohnheimen, berichtet WSD-Geschäftsführer René Helbig.

200 zusätzliche Sicherheitskräfte beschäftigt

Der Effekt: Mehr als 200 zusätzliche Sicherheitskräfte hat die WSD für die erhöhten Aufgaben in der Corona-Hochphase über ein Partnernetzwerk angestellt. Viele Wachschützer waren verfügbar, weil Veranstaltungen abgesagt oder Museen geschlossen werden mussten. Doch Personalbedarf hatte die Firma ständig.

Deshalb setzt sie auch auf Ausbildung. Vier Azubis haben in dieser Woche in der Sicherheitsfirma ihre Ausbildung aufgenommen. Die 21- beziehungsweise 20-Jährigen kommen aus Potsdam, Berlin und aus Nordrhein-Westfalen. In drei Jahren werden Daniel Jafari, Niklas Pawlitzki, Robert Radecker und Maximilian Sell offiziell eine „Fachkraft für Schutz und Sicherheit“ sein. Ihr theoretisches Rüstzeug holen sich die Auszubildenden im Oberstufenzentrum Märkisch-Oderland in Strausberg, der einzigen Schule im Land Brandenburg für die Sicherheitsbranche.

Zum Start in die Berufsausbildung erhielten die Auszubildenden der WSD neben einer Schultüte ein Azubi-Startpaket und einige Fachbücher. Quelle: Heinz Helwig

In der schweren Phase der Pandemie haben WSD-Leute an Einkaufsmärkten den eingeschränkten Zugang von Kunden und die Einhaltung der Abstände sowie der Maskenpflicht überwacht. Im Übergangswohnheim in Stahnsdorf, das vorübergehend unter Quarantäne stand, unterstützten Security-Mitarbeiter in dieser Zeit die Getränkeversorgung und die Lebensmittelverteilung und beruhigten aufgebrachte Geflüchtete, als eine Protestaktion zu eskalieren drohte und der Träger seine Sozialarbeiter erst einmal aus den Häusern abzog.

Corona-Check bei Lebensmittel-Auslieferern

Derzeit werden unter anderem die täglich rund 500 Lastwagenfahrer eines großen regionalen Logistiklagers einer Lebensmittelkette mit Lasertechnik auf Fiebereranzeichen überprüft. Auch in Betrieben mit Mehrschichtsystem führen WSD-Mitarbeiter vor dem jeweiligen Arbeitsbeginn bei den Angestellten diese Kontrollen durch.

Zu den Kunden des Sicherheitsdienstes gehören Industriebetriebe, Behörden, Institute und Hochschulen. Einige namhafte Beispiele sind das Future-Center von VW in Potsdam, das Hasso-Plattner-Institut ( HPI) in der Landeshauptstadt oder der Pektin-Hersteller Herbstreit und Fox in Werder. Am Sitz der Industrie- und Handelskammer Potsdam haben die Teltower jüngst die Schließanlage komplett modernisiert. Den gleichen Auftrag hat die WSD jetzt auch für die Orangerie im Park von Sanssouci erhalten.

Aber auch im privaten Bereich wächst die Zahl der Auftraggeber. „Die Region Teltow-Kleinmachnow-Stahnsdorf ist ein attraktives Zuzugsgebiet. Neue Wohngebiete entstehen, zu denen auch neue Schulen, Kitas und andere Einrichtungen gebraucht werden. Neue Firmen siedeln sich an. Da spielt das Thema Sicherheit eine immer wichtigere Rolle“, versichert der WSD-Geschäftsführer.

René Helbig ist Inhaber der WSD Permanent Security GmbH in Teltow. Quelle: Heinz Helwig

Als Wach- und Schließdienst (WSD) Teltow 1990 gegründet, konnte die Sicherheitsfirma in diesem Jahr ihr 30-jähriges Bestehen feiern. Seit einem Führungswechsel vor etwa zwei Jahren befindet sich das Unternehmen in einem tiefgreifenden Modernisierungsprozess, sagt Helbig. Dabei wurden unter anderem sämtliche Betriebsabläufe digitalisiert. Neben der klassischen Objektüberwachung will die WSD jetzt ihre Dienstleistungssparte beispielsweise im Empfangsbereich von Hotels oder an Informationsportalen ausbauen.

Auch eine WSD-Academy, ein Bildungsträger für die Aus- und Weiterbildung von Sicherheitsleuten, soll aufgebaut werden. Mit dem Berufsbildungswerk des Potsdamer Oberlinhauses hat die Sicherheitsfirma eine Kooperation vereinbart.

Aufsicht aus dem Innenministerium Die Sicherheitsfirma WSD hat nach eigenen Angaben 300 Angestellte. Ihr Arbeitsschwerpunkt liegt in der Region Berlin-Brandenburg. Die Sicherheitsbranche in Brandenburg untersteht seit dem 1. Juli dem Innenministerium. Zuvor waren die Sicherheitsfirmen dem Wirtschaftsministerium unterstellt.

Für seinen Ausbildungsbetrieb suchte das Bildungswerk Partner in der Wirtschaft. Ein Absolvent hat jetzt die Umfirmierung der Firma, das neue Design sowie das Logo komplett erarbeitet. Jetzt will René Helbig den Ausbildungsberuf der Fachkraft für Schutz und Sicherheit fest im Berufsbildungswerk etablieren. „Das erfordert einen völlig neuen Ansatz. Wir werden unser Management auf diese Ausbildung dort neu orientieren müssen“, erklärt der WSD-Geschäftsführer.

