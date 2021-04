Teltower muss nach Wohnungsbrand ins Krankenhaus

Teltow

Beim Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Teltow ist am Samstag der 37-jährige Mieter leicht verletzt worden. Ein Zeuge hatte zuvor Rauch aus einem Fenster der Wohnung in der Jahnstraße kommen sehen und die Feuerwehr gerufen. Der Bewohner wurde mit einer Drehleiter vom Balkon gerettet. Man brachte ihn mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Die anderen Bewohner des Hauses konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt.

Wohnung brennt vollständig aus

Die Wohnung im dritten Obergeschoss des Hauses brannte trotz des Einsatzes der Feuerwehr vollständig aus. Durch die Löscharbeiten wurde auch eine darunterliegende Wohnung beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird vorläufig auf etwa 250 000 Euro geschätzt. Die Ursache des Feuers ist noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei. Es wurden eine Anzeige aufgenommen und weitere Ermittlungen zur Klärung der Brandursache eingeleitet. Die Mieter der unbeschädigten Wohnungen konnten in diese nach Abschluss des Einsatzes wieder zurückkehren.

