Jack-Russell-Hündin „Panda“ hat Herz-OP gut überstanden

Potsdam / Berlin

„Panda“ hat’s geschafft: Die herzkranke Jack-Russel-Hündin aus Geltow ist am Mittwoch in Berlin-Tegel operiert worden. Die Tierärzte unterbrachen in einer knapp dreistündigen Operation eine seit der Geburt überflüssige und deshalb gefährliche Kurzschlussverbindung zwischen der Körper- und der Lungenschlagader, die im Embryostadium für mehr Sauerstoff im Kreislauf sorgt, mit Einsetzen der Lungenatmung aber falsche Blutbewegungen verursacht und das Herz überfordert. Das ansonsten sehr quirlige Tier ist erst eineinhalb Jahre alt, hätte aber jederzeit plötzlich sterben können. Eile war geboten, doch die Tierrettung Potsdam konnte die Kosten des Eingriffs nicht allein aufbringen.

MAZ-Leser spendeten mehr als 1500 Euro

Die MAZ-Leser haben seit Erscheinen des MAZ-Artikels am vorigen Samstag mehr als 1500 Euro gespendet und damit den operativen Eingriff erst möglich gemacht. „Sogar um die Bezahlung der Nachsorge müssen wir uns nun keine Sorgen mehr machen“, freut sich Kathleen „Kathis“ Wiggert, die Einsatzchefin der Rettung: „Wir sind den MAZ-Lesern unendlich dankbar, Panda sicher auch.“

Die sorgte schon vor der Operation bei den Kleintierspezialisten für viel Freude: „Sie hat alle da um den Finger gewickelt“, sagt der Tierarzt und Rettungs-Chef Gordon Ebeling: „Da wurden dauernd Fotos gemacht und per Handy verschickt. Es würde mich nicht wundern, wenn einer der Pfleger sie mit zu sich nehmen möchte. Wir sind nicht traurig, wenn sie nicht mehr nach Geltow zurück kommt.“

„Terrier sind hart im Nehmen“

Derzeit schläft die Hündin noch viel in einem Ruhekäfig bei einer befreundeten Berliner Tierärztin, die auch bei der OP dabei war. Der Eingriff war schwer, berichtet Ebeling: „Immerhin musste man ihren Brustkorb öffnen. Aber die wird das schnell wegstecken; Terrier sind hart im Nehmen.“

Sollte sie nicht spontan vermittelt werden, wird sie am Freitag oder Samstag von den Rettern wieder in die Auffangstation zurückgeholt, die die mobilen Tierärzte Michaela und Gordon Ebeling auf ihrem Privatgrundstück betreiben und stetig verbessern. Mehrere tausend Euro sind dieses Jahr schon für Tier-Operationen, die Anschaffung von Betreuungstechnik und den Bau einer Wildtier-Voliere ausgegeben worden. Und der Winter sorgt für Heizungskosten von rund 10.000 Euro.

Von Rainer Schüler