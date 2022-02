Testpflicht: Mehr Kita-Kinder in Potsdam mit Coronavirus infiziert

Potsdam

Die Omikron-Welle betrifft Kinder und Jugendliche in Potsdam weiterhin besonders stark. Doch auch wenn die Inzidenz unter den Fünf- bis 14-Jährigen weiterhin über 2000 liegt, sind die Zahlen der infizierten Kinder an Potsdamer Kitas und Schulen leicht zurückgegangen.

Nach Auskunft der Stadtverwaltung sind derzeit 560 Kinder und Jugendliche aus Potsdamer Kitas und Schulen mit dem Coronavirus infiziert (Stand Freitag). Das sind weniger als zuletzt. Während der Winterferien am vergangenen Dienstag meldete die Stadt noch 601 infizierte Kinder und Jugendliche.

Mehr infizierte Kita-Kinder als vergangene Woche

Die meisten Infektionen werden derzeit in Grundschulen gemeldet, dort sind 298 Schüler mit dem Virus infiziert. In Kitas sind es derzeit 114, in der vergangenen Woche waren es dort nur 108. Dieser leichte Anstieg könnte auch mit den vermehrten Testungen aufgrund der Kita-Testpflicht zusammenhängen, die seit dieser Woche gilt. Als Kontaktpersonen sind derzeit 483 Kita-Kinder in Potsdam in Quarantäne, vergangene Woche waren es noch 960.

Auch zahlreiche Lehrkräfte und Erzieher sind mit dem Corona-Virus infiziert: Von insgesamt 83 Infizierten sind allein 63 Mitarbeiter aus Kindertagesstätten. Mit insgesamt 125 Infizierten war auch diese Zahl vergangene Woche höher.

Die meisten Covid-19-Patienten liegen im EvB-Klinikum

Insgesamt scheinen die Corona-Zahlen in Potsdam derzeit wieder leicht anzusteigen. Das Robert-Koch-Institut meldete am Freitag 723 Neuinfektionen in Potsdam – das sind rund 200 mehr als noch vor einer Woche. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 1298,7 und ist im Vergleich zum Vortag leicht gestiegen. Vor einer Woche aber lag der Wert noch bei 1956.

Derzeit werden 47 Patienten in Potsdamer Kliniken in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung behandelt, 30 davon im Klinikum „Ernst von Bergmann“. Dort liegen auch die meisten Intensivpatienten: fünf von insgesamt sechs in Potsdam.

Von MAZonline/lkö