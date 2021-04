Potsdam

Seit Monaten haben Mareike Friedrich, Alexander Stüver, Branco Hildebrandt, Paul Gehrmann und all ihre Kollegen in der Gastronomie keine Gäste mehr empfangen dürfen. Anstatt aber einfach zu Hause zu bleiben, haben sie sich neue Tätigkeiten gesucht.

Branco Hildebrandt (52): Die andere Seite der Tafel

Koch und Kellner Branco Hildebrandt (52) hat Respekt vor Lebensmitteln. Quelle: Bernd Gartenschläger

„Mir ist Respekt vor Lebensmitteln sehr wichtig. Ich habe mal Koch gelernt im Terrassenrestaurant Minsk. Steak au four und solche Gerichte waren mein tägliches Handwerk, heute arbeite ich aber als Kellner. Bei allem, was wir tun, ist aber der gute Umgang mit Nahrung einfach wichtig. Deshalb helfe ich im aktuellen Lockdown bei der Tafel Potsdam. Dort sortiere ich an einem Tag in der Woche die Lebensmittel in Tüten – wegen der Pandemie dürfen die Kunden ja derzeit nicht hereinkommen, sondern erhalten alles vorsortiert von uns.

Ich habe vorher auch schon mal auf der anderen Seite gestanden und war selbst auf die Tafel angewiesen. Ich weiß, wie das ist. Auch deshalb ist es mir wichtig, jetzt nicht nur herumzusitzen, sondern etwas zu tun. Zum Glück reicht mein Kurzarbeitergeld irgendwie zum Leben, auch wenn es natürlich nicht viel ist. Ich hoffe, dass wir im Hochsommer wieder Gäste im Restaurant empfangen dürfen, aber so richtig glaube ich daran noch nicht.“

Mareike Friedrich (31): Kindermädchen statt Cocktailshaker

Hätte sie an ihrem letzten Arbeitstag um die Zukunft gewusst, wäre ihr der Abschied schwer gefallen, sagt Mareike Friedrich. Quelle: Bernd Gartenschläger

„Mein letzter Arbeitstag am Tresen war der 17. März 2020. Als ich die Bar in jener Nacht abschloss, wusste ich das zwar noch nicht, aber direkt danach begann der erste Lockdown. Ich habe in der Gastronomie gearbeitet, seit ich 2009 zum Studium nach Potsdam gekommen bin. Das ist ja nicht nur ein Job, wenn man kellnert oder kocht oder an der Bar arbeitet – es ist das ganze Leben. Wenn alle anderen ausgehen, arbeitet man, der Freundeskreis besteht ganz automatisch schnell aus anderen Menschen mit der gleichen Arbeit.

Mittlerweile wollte ich ohnehin langsam aufhören, ich schreibe an meiner Masterarbeit und möchte promovieren. Ein Leben als Barkeeperin verträgt sich damit irgendwann nicht mehr. Ich bin mir aber sicher, dass es ohne die Pandemie und die Schließung der Gastronomie viel, viel schwerer gewesen wäre. Hätte ich gewusst, dass ich nicht mehr zurückkomme, wäre ich bestimmt nicht einfach so nach Hause gegangen.

Derzeit arbeite ich als privates Kindermädchen für ein berufstätiges Ehepaar. Die Kinder sind vier, acht und elf Jahre alt, ich betreue sie an drei Tagen in der Woche vom Abholen aus Kita und Schule über Hausaufgaben, Spielen und Abendessen. Der Familienservice PME, der mich dorthin vermittelt hat, hat mit dem Lockdown, der ja zugleich für viele Eltern Homeoffice und andauernde Kinderbetreuung mit sich brachte, viel mehr Anfragen bekommen.

Für mich ist dieser Job eine gute Überbrückung, solange ich noch studiere, mache ich das auf jeden Fall, denn die Kinder sind wirklich goldig und die Familie insgesamt sehr nett. Es ist auch spannend zu sehen, wie die Kleinen damit umgehen. Eins der Kinder war selbst schon in Quarantäne. Als die ganze Familie sich Ostern hat testen lassen, war das ein Abenteuer für die Kinder. Zugleich sehe ich aber auch, wie schwierig es ist, wenn die Schule als Sozialgefüge und Lernort weg fällt.

Für mich selbst sehe ich diese Zeit als Chance. Ich hätte ganz sicher ohne Corona-Pandemie niemals als Kindermädchen gearbeitet. In die Gastronomie will ich nicht mehr zurück, das wäre wirklich nur ein Anker in der allergrößten Not.“

Alexander Stüver (42): Der Lockdown als Tritt zur Weiterbildung

Alexander Stüver (42) gebärdet „Coronavirus“. Wann sein Restaurant „Quendel“ wieder öffnen kann, weiß er nicht. Quelle: Bernd Gartenschläger

„Die Ausbildung zum Kommunikationsassistenten habe ich schon lange nebenher gemacht. Aber die Pandemie und der Lockdown waren der Tritt, den es gebraucht hat, um das endlich abzuschließen.

Kommunikationsassistenten unterstützen gehörlose Menschen an den Stellen im Alltag, wo sie selbst leider auf Barrieren treffen. Meine Schwiegereltern sind beide gehörlos, es ist auch eine Frage des Respekts, dass ich mich da weiterbilde. Beruflich ist es eine schöne Tätigkeit, ich begleite derzeit ab und zu Impfberechtigte in die Impfzentren und helfe denjenigen dort bei der Kommunikation mit den Mitarbeitern.

Wir haben auch bereits beschlossen, dass diese Qualifikation für das Restaurant ein besonderes Merkmal sein wird, wenn wir wieder öffnen dürfen. Denn oftmals ist auch das Essengehen für Gehörlose schwierig, weil die Servicemitarbeiter mit ihnen nicht kommunizieren können. Das können wir anders machen. Es gibt so viele Menschen, die diese Hilfen gebrauchen können.

Leider sehe ich keine unbeschwerte Öffnung der Gastronomie in der nächsten Zeit. Nur Außenflächen zu öffnen, rechnet sich für mich auch nicht, das wären höchstens 30 Prozent Umsatz bei gleich bleibenden Nebenkosten. Ob wir den siebten Geburtstag des Restaurants im September drinnen feiern können? Ich weiß es wirklich nicht. Aber ich habe zum Glück ja etwas sinnvolles zu tun.“

Paul Gehrmann (33): Perspektive mit Wattestäbchen

Paul Gehrmann ist eigentlich Barkeeper, arbeitet jetzt aber in einem Corona-Schnelltestzentrum Quelle: privat

„Jemandem ein Wattestäbchen in die Nase zu stecken, löst bei mir keine Berührungsängste aus. Ich habe lange als Erzieher in der Kinder- und Jugendpsychiatrie gearbeitet und entsprechend viel Klinikerfahrung. Zuletzt habe ich seit einem Jahr hauptberuflich in einer Bar gearbeitet, aber niemand kann sagen, wann das wieder geht.

Damit mir nicht die Decke auf den Kopf fällt und ich meine Miete zahlen kann, habe ich mir Arbeit in einem Berliner Testzentrum gesucht, ich führe dort die Schnelltests durch. Zu Hause würde ich versumpfen. Man hofft von Woche zu Woche, von Lockdown zu Lockdown, aber es wird für die Gastronomie einfach noch sehr lange nicht wie früher sein. Im Testzentrum sehe ich dagegen eine echte Perspektive, bis in den Herbst hinein ist schon alles abgesichert und vorbereitet.

Es macht auch einfach riesigen Spaß, mal wieder unter Menschen zu kommen und mit ihnen zu reden. Wir haben uns dort eine gemütliche Atmosphäre geschaffen, im Hintergrund läuft Musik – das kommt gut an, auch bei den älteren Menschen, die sich testen lassen. Ein weiterer Vorteil ist, dass ich in der Impfpriorisierung nach oben gerutscht bin und noch im April dran komme. Bei allem, wie cool man immer tut, dieses Virus sollte mich definitiv nicht kalt erwischen. Manchmal fühle ich mich damit falsch: Ich werde mit 33 Jahren geimpft, während die Omis im Testzentrum noch nicht dran waren, weil sie das ganze System nicht begreifen können und keine Hilfe haben.“

Von Saskia Kirf