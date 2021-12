Potsdam

Die Schlange an der Kinokasse im Potsdamer Hauptbahnhof ist lang. Die Wartenden freuen sich nicht etwa auf einen Film und Popcorn. Sie sind hier, um sich auf Corona testen zu lassen. Die Kinokasse wurde zur Teststation umfunktioniert. Seit dem 24. November gilt die verschärfte Corona-Verordnung in Brandenburg. Seitdem ist der Andrang auf die Teststellen groß. Und die Stimmung ist angespannt.

Olaf Diederich ist dem ersehnten Kino-Tresen bereits nah. „Ich habe keine Lust mehr. Wenn ich mir vorstelle, dass ich hier die nächsten zwei oder drei Jahre 365 Tage im Jahr eine halbe Stunde anstehen muss, das halt ich nicht durch. Das ist eine Impfpflicht durch die Hintertür.“ Der 47-Jährige steht der Impfung skeptisch gegenüber. Trotzdem hat er sich vor kurzem impfen lassen.

Olaf Diederich empfindet das geänderte Infektionsschutzgesetz als eine „Impfpflicht durch die Hintertür“. Weil er sich nicht täglich testen lassen möchte, hat er sich vor kurzem impfen lassen. Quelle: Judith von Plato

Das Virus hält er für eine reale Bedrohung, die allerdings, so ist er überzeugt, geplant gewesen sei. Von wem genau, weiß er nicht. Warum hingegen schon: Das Virus sei in die Weltgesetzt worden, um die Überbevölkerung zu bekämpfen – so Diederichs Theorie. Womöglich steckten die Regierungen aller Länder dieser Welt dahinter, glaubt er. Jetzt ist er hier, weil er als Epileptiker auf die öffentlichen Verkehrsmittel angewiesen ist. „Mein Sohn wohnt in Marzahn. Wenn ich den sehen will, muss ich mich testen lassen.“

Bei seiner Arbeit beim Sicherheitsdienst ist er ebenfalls verpflichtet beim Arbeitsantritt einen negativen Schnelltest vorzuzeigen – noch mindestens zwei Monate, bis der vollständige Impfschutz wirkt. Aus Sorge, dass sein Arzt ihm wegen der Epilepsie von der Impfung abraten könnte, hat er diesen gar nicht erst konsultiert. Mehr als zwei Monate tägliches Anstehen will er nicht über sich ergehen lassen.

Nicht nur Ungeimpfte lassen sich in der Bahnhofspassage in Potsdam testen

Weiter hinten in der Schlange steht Marie Schulze, eingemummelt in ihren Wintermantel. Sie überprüft immer wieder die Uhrzeit. „Das geht alles von meiner Besuchszeit ab.“ Die 25-Jährige möchte ihre Großmutter in einer Pflegeeinrichtung besuchen. Dafür braucht sie unabhängig von ihrem Impf- und Genesenenstatus einen negativen Corona-Nachweis. Obwohl das Warten sie nicht gerade mit Freude erfüllt, versteht sie die Testpflicht in dem Heim: „Es geht ja um die Bewohner, und für die ist es so sicherer.“

Im Gegensatz zu Schulze ist die Mehrheit der Anstehenden ungeimpft, bestätigt eine Mitarbeiterin der Teststation. Immerhin ist mehr als ein Drittel der Brandenburgerinnen und Brandenburger dem Robert-Koch-Institut zufolge bislang gar nicht oder lediglich einmal geimpft.

Huang Yuting braucht für ihren Deutschkurs ein negatives Testergebnis. Sie begrüßt die Testpflicht. Die Empfehlung der Stiko hat die Schwangere bislang nicht von einer Impfung überzeugt. Quelle: Judith von Plato

Die Tests brauchen die Ungeimpften nicht nur für die Arbeit und den öffentlichen Transport, sondern wie die Studentin Margarita Maksimova zum Beispiel für die Präsenzlehre an der Universität Potsdam oder wie Huang Yuting für den Deutschkurs. Maksimova fühlt sich durch das Testen nicht eingeschränkt. Sie nimmt sich Zeit, um sich eine klare Meinung zum Vakzin zu bilden: „Ich glaube zwar nicht, dass die Impfung supergefährlich ist, aber solange ich mit Tests noch fast alles machen kann, lasse ich mich noch nicht impfen.“

Stiko empfiehlt Schwangeren Corona-Schutzimpfung

Huang Yuting begrüßt die Testpflicht an der Sprachschule. „Ich brauche den Test für den Sprachkurs. Das Testen ist zu unserer eigenen Sicherheit. Ich lasse mich noch nicht impfen, weil ich schwanger bin.“ Sie zögert, obwohl die Ständige Impfkommission (Stiko) die Impfung seit September auch für Schwangere und Stillende empfiehlt. Franka Schauss teilt diese Bedenken. Sie ist mit ihrem Partner und ihren zwei Kindern gekommen und möchte sich erst nach der Stillzeit impfen lassen. Da es noch keine Langzeitstudien zu den Folgen für Ungeborene und Säuglinge geben kann, ist ihr eine Impfung trotz nachdrücklicher Empfehlung der Stiko zu unsicher. Während ihre Tochter zu ihren Füßen spielt, rückt die Schlange kaum voran. Der Unmut der Wartenden wächst.

Auch die schwangere Mariane Cherie fürchtet sich vor der Impfung und möchte lieber bis nach der Geburt abwarten. Die Stiko hält eine Impfung bei Schwangeren ab dem zweiten Schwangerschaftsdrittel für sinnvoll. Quelle: Judith von Plato

Eine Mitarbeiterin im Testzentrum ist gestresst: „Die Leute lassen all den Frust an uns aus. Wir kriegen das alles ab.“ Neben der Wartezeit ist vor allem das Corona-Management der politischen Verantwortlichen Grund der Frustration. Frau Paul empfindet das Warten als verlorene Lebenszeit und kritisiert: „Ich habe eine Medikamentenallergie und bin deswegen noch nicht geimpft. Meine Angst vor der Impfung war bis jetzt größer als vor der Krankheit. Aber allein, wenn man abwägt, wird einem von der Politik nur Unverständnis entgegengebracht. Ich werde entweder als Leugnerin oder als rechts abgestempelt.“

Nachfrage nach Impfungen in Potsdam aktuell größer als das Angebot

Nach langem Ringen hat sich die 38-Jährige nun zu einer Impfung entschlossen. „Ich werde psychisch zur Impfung gezwungen – von der Politik, dem Umfeld und von der Arbeit.“ Auf ihren Impftermin muss sie noch zwei Wochen warten. Die Nachfrage ist derzeit groß. Dies liegt weniger an den Auffrisch- als an den Erstimpfungen. Von 783 Personen, die die mobilen Teams vorangegangene Woche in Potsdam impften, erhielten 518 erstmalig das Vakzin.

Trotz des intensivierten Einsatzes mobiler Teams übersteige die Nachfrage das Angebot momentan deutlich. Nicht alle Interessierten könnten bei den Aktionen geimpft werden. Sie müssen stattdessen einen Termin vereinbaren. Alle Ärztinnen und Ärzte, die in Potsdam Impfungen durchführen, stehen auf einer Liste der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg.

Steve Steve macht die Impfkamagne der Regierung dafür verantwortlich, dass er sich nicht früher hat impfen lassen. Er glaubt, dass sich mehr Menschen impfen lassen würden, wenn die Impfenden Wohnungs- und Hausbesuche unternehmen würde. Quelle: Judith von Plato

Darüber ärgert sich auch Steve Steve, der bei der Stadtentsorgung tätig ist. Er schlägt eine durchweg mobile Impfstrategie vor nach dem Vorbild einiger afrikanischer Staaten. „Die Impfstrategie der Regierung ist das Problem. Es wäre besser, wenn die Impfungen zu den Menschen kommen und nicht andersrum.“ Er jedenfalls habe bei seinem Hausarzt lange auf einen Termin zur Erstimpfung warten müssen.

Langsam rückt Steve in der Schlange auf. Kürzer wird sie nicht. Mehr und mehr Menschen stellen sich an. Sie alle brauchen für ihren Alltag den Test. Mehr eint sie womöglich nicht.

Von Judith von Plato