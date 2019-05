Innenstadt

In der Dortustraße machte ein Ladeninhaber am Mittwoch Polizisten darauf aufmerksam, dass er gerade drei Diebe verfolge. Sie hätten in seinem Geschäft hochwertige Vorführ-Handys entwendet. An der Haltestelle Am Stadthaus stiegen die Verdächtigen in eine Straßenbahn und konnten unerkannt flüchten. Der Bestohlene sagte, dass zunächst vier junge Männer seinen Laden betreten und ihn wieder verlassen hätten.

Strafanzeige wegen Bandendiebstahls

Kurz danach seien drei davon zurückgekommen und hätten die Handys aus ihren alarmgesicherten Verankerungen gerissen. Die Polizei nahm Strafanzeige wegen Bandendiebstahls auf. Der Schaden liegt im vierstelligen Bereich.

Von MAZonline