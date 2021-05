Teuteberg wieder im FDP-Bundesvorstand

Potsdam

Die Brandenburger FDP-Bundestagsabgeordnete Linda Teuteberg ist von ihrer Partei erneut in den Bundesvorstand gewählt worden. Die Delegierten votierten mit 466 (80,5 Prozent) von 579 abgegebenen Stimmen für sie, teilten die Brandenburger Liberalen am Sonntag mit. Die 40-jährige Teuteberg gehört dem Bundesvorstand seit zehn Jahren an. Erstmalig wurde sie 2011 in das Spitzengremium ihrer Partei gewählt.

Teuteberg auch Direktkandidatin

Im März dieses Jahres wurde Teuteberg als Brandenburger Spitzenkandidatin der FDP zur Bundestagswahl aufgestellt. Sie tritt als Direktkandidatin im Wahlkreis 61 an.

Von dpa/MAZ-online