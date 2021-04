Babelsberg

Das Babelsberger Thalia-Kino darf sich in der Corona-Krise über den Kinoprogrammpreis des Medienboards Berlin Brandenburg freuen. Das Kiezkino wurde am Donnerstag in einer virtuellen Verleihung mit dem mit 35.000 Euro dotierten preis für „großes Engagement im Ausnahmejahr 2020“ bedacht.

„Der Preis honoriert in diesem Ausnahmejahr das unglaubliche Durchhaltevermögen, das unermüdliche Engagement und die immense Kreativität, die die Kinomacher:innen bewiesen haben, um durch die schwere Zeit der Lockdowns zu kommen“, schreibt Medienboard-Chefin Kirsten Niehuus in einer Pressemitteilung.

🥳🎊🍿🎬❤🍀🤩🎊🎉YAY GEWONNEN🥳🎊🍿🎬❤🍀🤩🎊🎉 Danke Medienboard Berlin-Brandenburg für deine Unterstützung & auch an alle anderen die... Posted by Thalia Programmkino Potsdam on Thursday, April 15, 2021

Insgesamt waren Preise in Höhe von knapp 1,5 Millionen Euro ausgelobt worden. 96 Kinos aus Berlin und Brandenburg erhalten eine Sofortprämie von 5.000 Euro. Die 51 Kinoprogrammpreis-Gewinner aus dem Jahr 2020 bekommen noch einmal die gleiche Prämie wie im letzten Jahr in Höhe von 5.000 bis 35.000 Euro: Da eine Jahresprogrammierung im Corona-Jahr nicht möglich war, orientiert MBB sich am Programm 2019.

„Wir alle vermissen die engagierte und inspirierende Arbeit der Kinomacher, die uns immer wieder außergewöhnliche Kinoerlebnisse beschert und die das Herzstück der vielfältigen Filmkultur in der Hauptstadtregion sind“, so Kirsten Niehuus. „Wir wollen unseren Beitrag dazu leisten, dass die Kinos diese enormen Herausforderungen weiterhin überstehen – damit wir bald wieder sicher großes Kino auf der großen Leinwand erleben zu können!“

Von Saskia Kirf