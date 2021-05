Theater-Live-Stream aus Potsdam: Hans-Otto-Theater zeigt „89/90“ digital

Potsdam

Digital, aber live: Das Hans-Otto-Theater zeigt am Dienstag, 11. Mai um 19.30 Uhr mit „89/90“ erstmals eine Eigenproduktion live im Internet. Das Stück nach dem Roman von Peter Richter wird dann als Livestream aus der Reithalle gesendet.

Erzählt wird hier von Entscheidungen in einer Zeit des Umbruchs: Im Sommer 1989 deutet sich das Ende der DDR bereits an, ein paar 16-Jährige wollen trotzdem einfach nur ihr Leben genießen. Doch die Veränderungen betreffen auch sie, besonders als es plötzlich darum geht sich politisch für links oder rechts zu entscheiden. Oder wie man mit dem heranrollenden Kapitalismus und all den neuen Möglichkeiten umgeht.

Potsdamer Firma „Wir Streamen“ zeichnet die Vorstellung auf

Für den Livestream verantwortlich ist die Potsdamer Produktionsfirma „Wir Streamen“, die auch schon die Show am Aktionstag des Netzwerks „KulturMachtPotsdam“ im März live übertragen hatte. Eine aufwändige Postproduktion, wie sonst bei Mitschnitten üblich, sei nicht vorgesehen, wie das Hans-Otto-Theater mitteilte. Vielmehr solle der Live-Charakter dafür sorgen, „dass das Unmittelbare, Direkte und Augenblickshafte von Theateraufführungen im Vordergrund steht“.

Die Inszenierung von Regisseurin Fanny Brunner hatte im Oktober 2021 Premiere, coronabedingt konnten jedoch nur wenige Vorstellungen vor Publikum stattfinden. Wer sich noch hintergründig zum Stück informieren möchte, kann sich bereits jetzt eine Audioeinführung auf der Website des Theaters anhören.

Nachgespräch im Anschluss an die Vorstellung

Im Anschluss an die Vorstellung am Dienstag findet außerdem um 21.45 Uhr ein Nachgespräch mit dem Dramaturgen Christopher Hanf und dem Ensemble via Zoom statt. Und wer am Dienstag keine Zeit zum Streamen hat, muss sich nicht grämen: Bis Ende Mai stehen noch fünf weitere digitale Ausstrahlungstermine im Spielplan des Hans-Otto-Theaters.

„89/90“, am Dienstag um 19.30 Uhr, dann wieder am 12, 18., 19., 23. und 28. Mai jeweils auch um 19.30 Uhr. Die Karten für die Online-Vorstellungen kosten 5,50 Euro.

Von MAZonline/sku