Potsdam West

Mit dem Stück „Love Letters“ hat das Ensemble Poetenpack endlich seine neue Spielstätte in der Zimmerstraße 12b eingeweiht. Seit September 2020 kann das Theater die „Zimmerbühne“ nutzen, doch die Eröffnung musste wegen Corona zweimal verschoben werden.

Kulturministerin Schüle bei der Bühnen-Eröffnung in Potsdam

Am Samstagabend war es soweit – unter Beisein von Brandenburgs Kulturministerin Manja Schüle (SPD) zeigte das Poetenpack ein Theaterstück, das nur aus Briefen besteht. Andrea Seitz und Reiner Gabriel trugen vor, wie sich Schreibende ihre tiefe Liebe mitteilen. Auch am Sonntag, 10. Oktober, ist das Stück noch zu sehen. Die nächsten Aufführungen sind am 18. und 19. Dezember. Vorher gibt es unter anderem die Premieren von „Niemand wartet auf dich“ am 15. Oktober und von „Homo Deus oder der letzte Mensch“ am 26. November.

Ansprache zur Eröffnung: Kai O. Schubert (l.), Künstlerische Leitung, Andreas Hueck, Gründer. Quelle: Varvara Smirnova

„Wir nehmen dies zum Anlass, den Saal, der zu Beginn des letzten Jahrhunderts als Kapelle der ,Selbständigen Lutherischen Dreieinigkeitsgemeinde’ erbaut wurde, in einem großen künstlerischen Jahresprojekt zu erkunden, das den Raum mit einer dichten Folge kleiner Theaterereignisse zum Leben erweckt“, schreibt das Poetenpack über das dicht gepackte Programm im Herbst und Winter 2021. Hier geht es zur Programmübersicht.

Dabei will das Ensemble thematisch mehrere Fragen nachgehen: „Haben wir noch Utopien? Welche Erwartungen haben wir für die Zukunft? Ist Hoffnung noch ein Motor? Oder eher eine Last? Zeigt uns nicht die aktuelle Situation, wie schwer Voraussagen und Projekte für eine Zukunft zu formulieren sind? Wie leben wir als Menschen in einer Zeit, in der wir die meisten Gewissheiten verloren haben?“ Bis zum Jahresende 2021 gibt es zu diesem Leitgedanken mehrere Aufführungen, Lesungen und Gastspiele.

Von MAZonline/axe