Potsdam

Spielfilme, live gespielt und live übertragen, gibt es bisher nicht. Nach einem Jahr Corona-Beschränkungen entdecken die Theaterhäuser die Live-Übertragung als Format für sich. Am Dienstag führten acht Schauspieler des Potsdamer Hans-Otto-Theaters (HOT) in der Reithalle Peter Richters Wenderoman „89/90“ ohne Zuschauer auf. Wer sich eine Karte für 5,50 Euro gesichert hatte, konnte die Online-Vorstellung zu Hause in Echtzeit miterleben.

Vier Kameras und ein Regiepult

„Wir haben gemerkt, dass es der Kunstform Theater am meisten entspricht, wenn wir Vorstellungen live streamen“, erklärte HOT-Sprecher Björn Achenbach. Zu diesem Zweck wurde die hauseigene Licht- und Tontechnik um ein fünfköpfiges Team um Robert Klixx verstärkt. Ein Mitarbeiter seiner Firma war für die Tonübertragung verantwortlich, drei weitere bedienten die vier Kameras, wovon eine fix auf Gesamtbühne gerichtet war. Klixx selber saß am Regiepult und entschied spontan, welches Bild in den Livestream eingerückt wird. Bei der Übertragung von Fußballspielen läuft das nicht anders.

Lesen Sie auch:

MAZ-Kritik nach der Premiere im Oktober

Zwei Potsdamer streamen Kultur-Veranstaltungen

Ohne Nachbearbeitung

Auch das diesjährige Berliner Theatertreffen wird am 13. Mai mit einem Livestream eröffnet. Gezeigt wird „Show Me A Good Time“, eine zwölfstündige Performance des deutsch-britischen Künstlerkollektivs Gob Squad. Die Live-Übertragung aus dem Schauspielhaus Zürich kann von jedermann kostenfrei empfangen werden. Schon im letzten Jahr fand das zentrale deutschsprachige Theaterfestival unter Corona-Bedingungen statt. 2020 griffen die Veranstalter aber noch ausschließlich auf Fernseh-Aufzeichnungen zurück, deren Endfassungen erst in der mühsamen Nachbearbeitung am Schneidetisch entstanden waren.

Ein neues Format

Bisher haben die Theater nur minimalen technischen Aufwand betrieben, um ihre Inszenierungen mit Videokameras für das Archiv zu dokumentieren. In den ersten Monaten der Pandemie machte das Hans-Otto-Theater solche einfachen Mitschnitten öffentlich zugänglich, um sein Publikum bei der Stange zu halten. Doch allein die Tonqualität erwies sich oft schon als mangelhaft. Mit Film und Fernsehen waren die Produktionen nicht konkurrenzfähig. Grundsätzlich stellt sich die Frage, ob sich Theatererlebnisse überhaupt aus Raum und Zeit herauslösen lassen. Dass dabei müssen Verluste in Kauf genommen werden müssen, bezweifelt niemand. Dafür entsteht aber ein neues, eigenständiges Format.

Ein leises Lächeln genügt

Robert Kixx erlag beim Abdrehen von „89/90“ nicht der Versuchung, aus der Inszenierung von Fanny Brunner ein Fernsehspiel zu machen. Beim Zusammenschnitt der Perspektiven bewies er eine ruhige Hand. Er zeigte stets größere Bildausschnitte und verzichtete auf extreme Zooms und Gesichter in Großaufnahme. Bekanntlich müssen Schauspieler auf einer Theaterbühne ganz anders agieren als vor einer Kamera. In Filmen können auch feinste Minenspiele und leise gemurmelte Worte präzise in Szene gesetzt werden. Ein Schauspieler wie Philipp Mauritz verfügt sicher über ein sprechendes Fernsehgesicht, vermag aber auch mit dynamischen Bewegungen und überzeichneten Gesten ganze Räume zu füllen. Andreas Spaniol konnte bei dieser Gelegenheit endlich einmal seinen stechenden Blick in die Kamera richten. Und Alina Wolff als „das Mädchen L. aus Potsdam“ genügte ein leises, arrogantes Lächeln, um sich von den staats- und sozialismusfeindlichen Umtrieben der Dresdener Jugendlichen absetzen.

Alle brüllen plötzlich los

Bei der Übertragung der Inszenierung wurden theatrale Stilmittel sichtbar, die sich Filme nie herausnehmen würde. Zum Beispiel ziehen sich alle Figuren während der knapp zweistündigen Vorstellungen um und schminken sich während der Handlung. Auch gehört es dazu, dass plötzlich mal Lieder gesungen werden, obwohl es sich nicht um ein Musical handelt. Der Schauspieler Hannes Schumacher stimmt die Renft-Hymne „Als ich wie ein Vogel war“ an und Philipp Mauritz tanzt aufgekratzt zum Hasselhoff-Hit „Looking For Freedom“. Der Zusammenbruch aller Ordnung im Herbst 1989 wird durch ein kakophonisches Cluster verdeutlicht, zu dem jeder Schauspieler fast eine Minute einen Brüllton beisteuert. Die gesamte Szenerie wird manchmal in fast undurchdringliches Dunkel gehüllt oder durch Stroboskop-Blitze erhellt. Und dass ein Schauspieler lange Passagen der Rede von Staatsmann Helmut Kohl, angereichert durch viele ironische Untertöne, nachspricht, wäre ebenfalls in einem Kino- oder Fernsehfilm unvorstellbar. Das Theater kann mit seinen Möglichkeiten wuchern, Dinge zu überzeichnen und grotesk zuzuspitzen.

Konservierter Live-Mitschnitt

Dennoch wird es dem Zuschauer am Bildschirm schwer fallen, zu erkennen, ob es sich bei der Aufführung um eine nachbearbeitete Konserve oder eine Direktübertragung handelt. Am Dienstagabend stand in der linken oberen Ecke mit weißer Schrift auf rotem Grund das Wörtchen „live“. Doch das HOT wird diesen Mitschnitt in der vermaledeiten Saison noch mehrmals als Stream anbieten. Es lohnt sich reinzuschauen, auch wenn die Schauspieler die nächsten Male nicht zeitgleich live auf der Bühne stehen. Ernüchternd ist sicher das Ende. Statt Vorhang, Verbeugung und Applaus läuft wie im Kino ein Abspann über den Bildschirm. Die Sehnsucht nach einem echten Theatererlebnis bleibt.

Nächste Online-Vorstellungen: 18., 19., 23. und 28. Mai, ab 19.30 Uhr. Die Karten sind 24 Stunden gültig, kosten 5,50 Euro und können über www,hansottotheater.de gebucht werden.

Von Karim Saab