Potsdam

Kaum hat sich eine neue private Hochschule in Potsdam angesiedelt, da bekommt sie schon ihre staatliche Hochschulanerkennung. Die Gisma Business School darf nun in sieben Studiengängen eigenständig Master- und Bachelor-Abschlüsse vergeben. Erst vorige Woche war bekannt geworden, dass sie sich im neuen Think Campus am Jungfernsee ansiedelt.

Hochschule mit Hauptsitz in Potsdam

Der Schwerpunkt der Hochschule liegt auf der Vermittlung einer praxisorientierten Ausbildung in den Bereichen digitale Transformation, Betriebswirtschaft, Technologie und Agrarwirtschaft. Nach eigenen Angaben wird die Gisma Business School künftig ihren Hauptsitz in Potsdam haben. Der Campus wird zum Sommersemester dieses Jahres in Betrieb genommen und befindet sich in direkter Nachbarschaft zum Innovationszentrum von SAP. Ein zweiter Hochschul-Standort in Berlin, der bereits für internationale und regionale Studierende geöffnet ist, befindet sich in zentraler Lage am Potsdamer Platz.

Think Campus Potsdam wurde zum Jahresende 2020 fertiggestellt. Quelle: Marcus Ebener

Alle Studiengänge werden in englischer Sprache und in einer Kombination aus Präsenz- und Onlinelehre angeboten. Angeboten werden die Masterstudiengänge in den Bereichen Leadership for Digital Transformation, International Agribusiness, International Business Management, Data Science, AI and Digital Business sowie Bachelorprogramme wie International Business Management und Data Science, AI and Digital Business.

Die Gisma besteht seit mehr als 20 Jahren und pflegt enge, internationale Beziehungen zur Industrie. „Unser neuer Status als staatlich anerkannte Hochschule ist der logische nächste Schritt in unserem Bestreben, Studenten aus aller Welt auf hohem akademischem Niveau ,Made in Germany“’ für die globale und regionale Geschäftswelt auszubilden, sagt Hochschulpräsident und Wirtschaftsprofessor Stefan Stein, „wir werden jetzt in der Lage sein, zu einer neuen Bildungsrevolution beizutragen und möchten das Tesla unter den Hochschulen sein und mit einem innovativen Ansatz die Qualifikations- und Kompetenzanforderungen der Berufswelt von morgen ausbilden.“

Die Gisma Business School wurde 1999 in Hannover gegründet und bietet jungen Fach- und Führungskräften aus Deutschland und der ganzen Welt eine globale Managementausbildung. Sie betreut ein internationales Netzwerk von Alumni im In- und Ausland. Weitere Standorte sind Hannover, Hamburg, Berlin und London. Über die Gisma werden auch Studiengänge an der University of Law, der Grenoble Ecole de Management und der Kingston University angeboten. Die private Hochschule kooperiert mit einem Netzwerk global agierender Unternehmen in der Wirtschaft und im Bildungssektor und fördert Internationalisierungs-Prozesse in der Geschäftswelt.

Von Alexander Engels