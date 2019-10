Thomas-Cook-Pleite: Das hat Marita Langhans aus Potsdam erlebt

Potsdam

Zwölf Tage Mallorca, zwölf Tage Sonne, Strand und Meer, zwölf Tage Zeit mit ihrem Mann, ihrer Tochter und den drei Enkelkindern. Ein Jahr lang hatte sich die Potsdamerin Marita Langhans auf den Urlaub gefreut, doch dann – zehn Tage, bevor es am 5. Oktober losgehen sollte – kam die Hiobsbotschaft: Thomas Cook Deutschland ist insolvent, ihre Reise dahin. Sofort tat die 65-Jährige, was in so einem Fall getan werden muss. Sie füllte alle notwendigen Formulare aus, schickte sie an die angegebene Adresse, wartete, bis sie am 1. Oktober eine offizielle Auftragsnummer zu ihrer Schadensmeldung bekam. Zu dem Zeitpunkt hatte sie noch Hoffnung, zumindest ihr Geld komplett zurückzubekommen. Doch seit Donnerstag ist auch die dahin.

Schützen sollte sie eigentlich ein Reisesicherungsschein, der bei jeder Pauschalreise Pflicht ist und Touristen vor den Folgen einer Insolvenz bewahren soll. In Deutschland sind Pauschalreisende von Thomas Cook über den schweizerischen Versicherungskonzern Zurich abgesichert – das Unternehmen, auf das auch Marita Langhans gesetzt hat. Doch seit dem jüngsten Schreiben mit dem Betreff„Informationen zum Sachstand der Insolvenz von Thomas Cook Deutschland“ hat sie es schwarz auf weiß: Sicher ist in diesem Fall gar nichts.

Geld wird nur zum Teil erstattet

Absender des Schreibens ist die Karera Aktiengesellschaft, von der Zurich Versicherung mit der Abwicklung der Schadenregulierung beauftragt. Das Unternehmen bestätigt Marita Langhans zunächst, dass sie „Ersatzansprüche gegen die Zurich Insurance plc Niederlassung für Deutschland als Kundengeldabsicherer der insolventen deutschen Thomas-Cook-Gesellschaften angemeldet“ hat. Doch dann, drei Absätze später, folgt der Satz, der Marita Langhans so wütend macht, dass sie entscheidet, sich an die MAZ zu wenden. „Nach den uns bislang vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass der versicherte Maximalbetrag bei weitem nicht ausreichen wird, um die Ersatzansprüche aller Kunden der insolventen Thomas-Cook-Gesellschaften vollständig zu befriedigen.“ Soll heißen: „Wir kriegen wenn nur einen Bruchteil unseres Geldes zurück“, sagt Langhans.

Das Problem: Die gesetzliche Haftung für Pauschalreisende ist auf 110 Millionen beschränkt – und die reichen eben „bei weitem nicht“ für alle aus. Das Gesetz, erklärt die Karera Aktiengesellschaft Betroffenen wie Langhans, sieht „für diesen Fall eine entsprechende Anteilige Kürzung der geltend gemachten Ersatzansprüche vor“. Wie hoch die ausfällt, müsse noch ermittelt werden. „Wir bitten Sie also um entsprechende Geduld.“ Noch so ein Satz, bei dem Marita Langhans vor Wut am Liebsten schreien würde.

Sie vertrauten auf Neckermann-Reisen

Fast 6500 Euro haben die Potsdamerin und ihre Familie in die Reise investiert, „wir alle haben lange darauf gespart“, sagt sie, „vor allem meine Tochter mit den drei Kindern.“ Gebucht haben sie bei einem Neckermann-Reisebüro in Kleinmachnow. „ Neckermann“, sagt sie, „den vertraut man doch.“ Dass nun ein Teil ihre Geldes – „keine Ahnung wie viel“ – verloren sein soll, raubt der 65-Jährigen inzwischen sogar den Schlaf. „Ich liege nachts wach und frage mich, was ich tun kann“, erzählt sie.

Wie kann es sein, dass bei der Insolvenz eines so großen Unternehmens durch den Sicherungsschein für Pauschalreisen nicht alle Kosten abgesichert sind? Warum konnte Thomas Cook den Haftungsmaximalbetrag auf 110 Millionen Euro begrenzen? Warum gibt es keine Gesetze, die Betroffene wie sie besser schützen? Das sind Fragen, die der Potsdamerin immer und immer wieder durch den Kopf gehen. „Von der Politik fühlen wir uns in der Sache vollkommen allein gelassen“, sagt sie, „schlimmer sogar noch, man fühlt sich von denen regelrecht verarscht.“

Mit der Familie war sie trotzdem noch im Urlaub. Eine Woche an der Ostsee. „Ich hab mir die Kinder geschnappt und bin los“, sagt sie. Auch wenn sie dafür noch mal 1000 Euro ausgeben musste, die eigentlich nicht drin waren. „Doch die ganze Sache ist schon schlimm genug“, sagt sie, „zumindest ein paar schöne Tage brauchten wir.“ Ob sie es nächstes Jahr noch mal mit Mallorca versuchen? Marita Langhans ist skeptisch. „Denn mal ganz ehrlich? Wo sollen wir denn noch mit Vertrauen eine Reise buchen?“

Von Anna Sprockhoff