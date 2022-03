Potsdam

In Potsdam hat der Vorverkauf für die „Offenen Gärten 2022“ begonnen. An allen ausgeschriebenen Vorverkaufsstellen – unter anderem bei der Urania Potsdam, im Internationalen Buch, in der Bürgel-Buchhandlung und auf der Freundschaftsinsel – gibt es die Plaketten und Programmbroschüren für drei Euro. Die Plaketten berechtigen ganzjährig zum Besuch aller jeweils geöffneten Gärten. Die ersten Gärten werden noch im März offen sein. Im Mai 2002 öffneten durch die Initiative der Urania erstmals 20 ausgewählte private Gärten ihre Pforten für alle, die Interesse am Gärtnern haben. Im diesjährigen Programm sind es 113 Gärten mit unterschiedlichen Schwerpunkten.

Den Anfang macht ein Garten in Golm

In der parkartigen Gartenanlage von Sabine und Jochen Kraatz zeigen sich tausende Frühlingsblüher in großer Artenvielfalt. Eine weitere Besonderheit des Gartens ist eine sehr umfangreiche Hostasammlung mit 1000 verschiedenen Sorten ( Potsdam Golm, Thomas-Müntzer-Str.7, offen am 27. März von 10-18 Uhr). Am Sonntag, den 10. April öffnet von 10-16 Uhr der Blütengarten von Christa und Konrad Näser in Potsdam, Amundsenstraße 9. Alle Farben des Frühlings leuchten in einem abwechslungsreich gestalteten gehölzreichen Garten.

Von MAZonline