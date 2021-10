Potsdam

Das Tief „Ignatz“ kommt: Am heutigen Donnerstag werden in Potsdam schwere Sturmböen erwartet. Die Wetterexperten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) warnen explizit vor herabstürzenden Ästen, Dachziegel oder anderen Gegenständen. Die Stadtverwaltung Potsdam mahnt daher zur Vorsicht.

Die Bäume im Potsdamer Stadtgebiet seien durch die Trockenheit der vergangenen Jahre geschwächt, teilte das Rathaus mit. Vor allem „in den öffentlichen Grünanlagen und auch auf den Spielflächen“ sei „besondere Vorsicht geboten“. Spielplatzbesuche und Spaziergänge in den Potsdamer Parks sollten bei starkem Wind gar nicht in Betracht gezogen werden.

Parks könnten geschlossen werden

Auch die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg (SPSG) rät dazu, den Besuch in den Gartenanlagen in Potsdam zu verschieben. Bei dem vorhergesagten Sturm bestehe die Gefahr von „Astabbrüchen und Baumentwurzelungen in den – durch die Trockenheit der vergangenen Jahre bereits geschwächten – Gehölzbeständen“ der Parkanlagen in Potsdam.

Sowohl die Potsdamer Stadtverwaltung als auch die Schlösserstiftung behalten sich Sperrungen der öffentlichen bzw. stiftungseigenen Garten- und Parkanlagen vor.

Warnung für ganz Brandenburg MAZ-Newsblog zu dem angekündigten Herbststurm: Der Deutsche Wetterdienst warnt vor „schweren Sturmböen“ in Brandenburg und Berlin. Teilweise komme es durch Tief „Ignatz“ zu Gewittern und Windböen mit bis zu 110 Kilometern pro Stunde.

Tief „Ignatz“ bringt Sturm und Regen

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wird das Sturmtief „Ignatz“ am frühen Morgen Potsdam erreichen. Es ist der erste Herbststurm 2021. Er bringt „schwere Sturmböen“ mit sich. Es muss „in exponierten Lagen muss mit orkanartigen Böen bis 110 km/h gerechnet werden“, teilte der DWD mit. Vorhergesagt sind zudem schauerartiger Regen und vereinzelt auch starke Gewitter.

Aufgrund der erwarteten Heftigkeit des Sturms, werden die Menschen in Berlin und Brandenburg gebeten ihre Wohnungen am besten nicht zu verlassen. Lose Gegenstände wie Blumenkästen im Außenbereich von Häusern sollten zudem gesichert werden.

