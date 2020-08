Golm

Wenn man Inga Läzer gegenübersteht, drängt sich gleich die erste Frage auf. Kann solch eine zierliche Person mit großen Tieren umgehen? Diese Frage hört die 28-Jährige nicht zum ersten Mal. Sie lacht: „Das geht. Allerdings sind große Pferde wirklich anstrengend für mich.“

Die junge Tierärztin aus Golm hat sich auf Pferde und Hunde spezialisiert, traut sich aber alles zu, „was Fell hat“. Pferde, weil sie selbst reitet, und Hunde, weil viele Pferdebesitzer auch Hunde haben. Zudem betreibt ihre Mutter eine Hundeschule. Allerdings hat Läzer keine eigene ambulante Praxis und ist in keiner Tierklinik tätig. Stattdessen ist sie als mobile Tierärztin in Potsdam und Umgebung unterwegs.

Operationen? Nein danke!

Aber das ist noch nicht alles, was besonders ist an ihr. Schon während ihres Studiums stellte Läzer fest: „Die klassische Tiermedizin, zu der es gehört, Operationen durchzuführen oder in der Chirurgie zu arbeiten, liegt mir nicht so sehr.“ Andererseits hat sie die Arbeit von Physiotherapeuten in der Humanmedizin schon immer fasziniert. „Was die alles mit ihren Händen können – unglaublich!

Das wollte sie auch können, nur eben mit Tieren. Nach dem Abschluss des Studiums im Jahr 2016 ging die Absolventin jedoch erst einmal mit ihrem Mann, der bei der Marine ist, für zwei Jahre nach Rostock. An der Universität arbeitete sie in der Grundlagenforschung. Dann wurde ihr Mann versetzt nach Berlin. Außerdem war sie schwanger. „Uns war klar, jetzt brauchen wir ein ‚Basislager‘, erinnert sich Läzer. Basislager, das hieß in diesem Fall nicht nur ein Zuhause für die junge Familie zu finden, sondern auch, eine berufliche Entscheidung zu treffen.

Ganzheitlicher Ansatz ist „unglaublich spannend“

Die junge Mutter begann eine Weiterbildung zur Hunde- und Pferdephysiotherapeutin und -Osteopathin am Fachzentrum für Pferdeosteopathie in Schleswig-Holstein. „Ich finde den ganzheitlichen Ansatz unglaublich spannend“, erzählt sie. Die klassische Tiermedizin zu kombinieren mit alternativen Heilmethoden wie Akkupunktur und Physiotherapie ist ihr Ziel. In Deutschland sei das noch nicht so sehr verbreitet, wie zum Beispiel in Großbritannien oder den USA. Aber es gäbe schon Beispiele, auch mit umfangreichen Erfahrungen.

Eine feste Anstellung, wo sie dies Vorstellungen umsetzen kann, hat Läzer in Potsdam nicht gefunden, gibt aber auch zu, nur halbherzig gesucht zu haben. Und so verfestigte sich immer mehr die Idee, sich selbstständig zu machen.

Physiotherapie geht auch beim Pferd. Quelle: Anne Barthel

Eine große Unterstützung war ihr dabei die Enterprise – Deine Gründungswerkstatt in der Schiffbauergasse in Potsdam. „Im Medizinstudium erfährt man ja nichts über betriebswirtschaftliche oder steuerliche Belange“, bedauert Läzer. „Die Gründungswerkstatt hat mir unter anderem sehr gute Seminare angeboten und Beratungsgespräche mit einem Anwalt“, ergänzt sie.

Letzteres war wichtig, da sie klären musste, wie sie sich genau bezeichnen darf. Die besondere Konstellation als Tierärztin mit anderen Fachgebieten ist gesetzlich in Bezug auf die Niederlassung nicht wirklich geregelt. „Das war eine Herausforderung“, bekennt die Ärztin und Therapeutin. „Auf Nachfragen erhält man viele unterschiedliche Antworten. Jeder löst diese Frage anders. Ich habe mir einen Weg gesucht, von dem ich überzeugt bin, dass er der korrekte ist.“

Selbstständig, aber ohne Praxis

Seit 1. Juli ist Inga Läzer nur selbstständig ohne Praxis. Das heißt, sie hat keine Geräte, kann keine Bildgebung durchführen und keine akuten Fälle behandeln. In solchen Fällen verweist sie auf ambulante Praxen. Sie führt keine Medikamente mit sich, kann aber Rezepte ausstellen. Ihre Patienten sind Tiere, die bereits eine Odyssee an Arztbesuchen hinter sich haben, ohne dass man ihnen helfen konnte. Sie erarbeitet Trainingspläne für Tiere als Operationsnachsorge, Reha und auch für alte Hunde, die fit bleiben sollen.

Wie in der Humanmedizin ist auch bei den Tieren die Anamnese der erste Schritt. Dazu gehöre auch, erzählt Läzer mit einem Augenzwinkern, zu erkennen, was für einen Tierbesitzer man vor sich habe. „Viele kennen ihren Hund oder ihr Pferd gut und merken sofort, wenn sie plötzlich anders laufen oder sich merkwürdig verhalten.“ Andere hätten nicht den Blick dafür. Ihre Aufgabe sei es, zu klären, ob das Problem, das der Besitzer vorgibt, wirklich das Problem ist, dass das Tier hat. Nicht immer träfe man bei den Besitzern auf Verständnis, wenn man ihnen zum Beispiel sagen muss, dass ihr Tier einfach nur zu dick ist.

Tierärztin Inga Läzer Quelle: promo

Nach zwei Monaten Selbstständigkeit kann die junge Frau noch keine große Bilanz ziehen. Zwei Patienten pro Woche seien in Ordnung. Es hänge auch viel Vor- und Nachbereitung an jedem Patientenbesuch. Für die Zukunft wünscht sie sich, dass sie sich etabliert aber nur so, dass für jedes einzelne Tier genügend Zeit bleibt. Außerdem will sie sich weiterbilden, zum Beispiel auf dem Gebiet der Lasertherapie.

Mehr über Inga Läzer und ihre Therapieangebote unter www.vetosteo-laezer.de

Von Elvira Minack