Erfolgsgeschäft mit Hundekot: Vetevo-App entwickelt digitale Krankenakte

Angelegte Ohren, scharrende Hufe, eingeklemmte Rute – Tierhalter lesen die Wünsche ihrer Lieblinge oft am Verhalten ab. Doch was das Tier wirklich alles braucht, ob es von Parasiten befallen ist oder eine Krankheit droht, kann oft nur ein Tierarzt nach lästigen Praxisbesuchen und Labortests sagen.

Das will ein Team aus Potsdam mit einer App ändern: Dr. Felix Röllecke und Mareile Wölwer haben für Hunde-, Katzen- und Pferdebesitzer die Vetevo-App entwickelt. Sie soll nicht nur wiederkehrende Behandlungen erleichtern, sondern auch wichtige Daten über die Haustiere sammeln. Digitale Krankenakte, Wurmtest, Medikamenten-Kauf und Arzttermine sollen so bequem von der Couch aus erledigt werden.

Eigenes Labor in Potsdam

Ein eigenes Vetevo-Labor in Hermannswerder in Potsdam wird dabei zur Drehscheibe. Seit dem Sommer 2019 gehen dort jeden Monat mehrere Tausend Boxen mit Tierkot ein und Befunde an die Tierbesitzer zurück. Sie haben selbst Proben ihrer Tiere gesammelt und sie an das Labor verschickt, weil sie wissen wollten: Was hat das Tier und welche unnötigen Medikamente lassen sich bei der Behandlung vermeiden? Worauf muss ich in Zukunft achten?

Die Vetevo-Gründer Dr. Felix Röllecke und Mareile Wölwer. Quelle: Vetevo

Die Idee zur App kam Mareile Wölwer während ihres International Management-Studiums in der Nähe von Koblenz. „In einem Kurs sollte ich eine unternehmerische Idee ausarbeiten und da bin ich das Thema Gesundheitsmanagement für Tiere angegangen“, erzählt die 26-Jährige aus Rheinland-Pfalz.

Tochter zweier Landwirte

Sie wollte mit dem Projekt den Arbeitsalltag ihrer Eltern vereinfachen, welche beide Landwirte sind. „Ich habe als Kind meinem Papa im Betrieb geholfen und das ganze Gesundheitsmanagement der Tiere gemacht“, erzählt Wölwer. Sie notierte die Nummern der 350 Rinder und die Arznei, die sie bekamen. Das tippte sie dann in eine Datenbank ein. Diese hat sich seit 1990 nicht verändert, sei sehr fehleranfällig und langsam.

Die neue App kam aber nie bei ihren Eltern an – denn sie richtet sich nicht an Schwein oder Kuh: „Wir wurden immer wieder angesprochen, ob wir nicht lieber in den Haustierbereich gehen wollen“, sagt Wölwer. Sie wollte, zog nach Berlin und vier Jahre nach dem Seminar hat Vetevo ein eigenes Labor in Potsdam und vier weitere Partner-Labore in Deutschland.

So funktioniert es

Bestellt jemand einen Wurmtest im Internet, bekommt er eine Box mit kleinen Dosen für die Kot-Proben und einen Holzspatel. „Wir haben keine klassischen Plastik-Röllchen, sondern den Holzspatel, weil das einfacher geht. Das ist die hygienischste Variante“, sagt Wölwer.

Wurm-Testkit von Vetevo Quelle: Vetevo

Erst nach dem Sammeln kommt die App ins Spiel. Bevor die Proben an das Labor geschickt werden, wird das Tier mit der App „verheiratet“, wie Wölwer es nennt. Das bedeutet, dass die Tierbesitzer die Barcodes der Proben scannen und in der App eine digitale Krankenakte für ihr Tier anlegen.

Echtzeit-Krankenakte

In Echtzeit wird die Ankunft der Proben im Labor in der App angezeigt. In Potsdam arbeiten dann fünf Mitarbeiter und zukünftig eine künstliche Intelligenz daran, unter dem Mikroskop Würmer im Kot zu identifizieren. Haben Sie das Testergebnis, wird es den App-Nutzer sofort angezeigt und die nötige Kur empfohlen, welche dann auch über die App bestellt werden kann.

Probe unter dem Mikroskop im Vetevo-Labor. Quelle: Vetevo

Die Labore stellen mithilfe von DNA-Analysen auch fest, welche Rassen im Hund vermischt sind oder welche Erbkrankheiten das Tier hat. 175 genetische Erkrankungen kann Vetevo feststellen. Ob den Tieren bestimmte Nährstoffe und Vitamine fehlen, ermitteln sie noch nicht. Das sei aber geplant.

Erinnerungsfunktion mit Geschichte

„Im Kern der App steht die Krankenakte, um die wir unsere Produkte, Partner-Apotheken und rund 100 Tierärzte anbieten“, sagt Wölwer. Darin werden Tierbesitzer auch an anstehende Impfungen erinnert und können in der App einen Arzttermin buchen.

Besonders die Erinnerung ans Impfen ist Mareile Wölwer wichtig. Sie ritt in ihrer Jugend Turniere im Dressur- und Springsport. „Ich hatte zwei Mal das Erlebnis, dass ich meine Preisgelder und Ehrenpreise abgeben musste, weil ich mein Pferd zwei Tage zu spät geimpft habe“, erzählt sie. Heute reitet sie keine Turniere mehr, hätte aber die Lösung für ihr Problem.

