Stahnsdorf

Als der geliebte Kater Foxi von Olaf und Annett Beyer in der Stahnsdorfer Vogelsiedlung verletzt nach Hause kam, hätten sie nie gedacht, dass nicht ein Tier, sondern eine Schusswaffe der Verursacher für die Wunde sein könnte. Jetzt warnen Sie ihre Nachbarn – und hoffen, dass sich ihr Haustier wieder ganz erholt.

„Mittags war er weg, obwohl er da eigentlich immer zuhause ist. Von Samstag bis Sonntag haben wir ihn vermisst“, erzählt Olaf Beyer. „Da ist er dann auf zwei Beinen reingeschlichen, die hinteren Beine konnte er nicht bewegen.“ Zuerst habe er gedacht, sein geliebtes Tier sei von etwas gebissen worden. Sofort sei er mit Foxi in die Tierklinik nach Potsdam gefahren. Nach einer Stunde habe ihm die Ärztin einen Zwischenstand gegeben: Der Kater sei mit 100-prozentiger Sicherheit angeschossen worden – beweisen könne man das aber nicht.

Foxi wurde von Luftgewehr getroffen

Natürlich hat Beyer sofort Anzeige erstattet. „Weil wenn da wer rumballert – das kann ja auch einmal ein Kind treffen!“ Immerhin hat seine Frau auch schon in einer Nebenstraße einen Fischreiher entdeckt, von dem sie vermutet, dass er auch erschossen wurde, erzählt sie. Die beiden gehen davon aus, dass Foxi von einem Luftgewehr getroffen wurde. „Es sieht aus wie von einer Diabolokugel.“ Diese Art von Schusswaffen werden in Deutschland bis zu einer bestimmten Mündungsenergie – 7,5 Joule – ohne Waffenschein verkauft. Nur, wenn sie in der Öffentlichkeit geführt werden, ist ein solcher notwendig, nicht aber auf Privatgrundstücken.

Die Gemeinde Stahnsdorf hat keine Kenntnis von Vorfällen dieser Art in der Vogelsiedlung. „Wenn wir konkrete Anhaltspunkte hätten, würden wir diese unverzüglich der Polizei melden“, so Sprecher Stephan Reitzig. Er weist darauf hin, dass ein Tier zu quälen in Deutschland als Straftat nach dem Tierschutzgesetz oder als Sachbeschädigung gewertet werden kann. Auch ein möglicher Verstoß gegen das Waffengesetz könnte von der Polizei geprüft werden, an die sich Betroffene in solchen Fällen selbstverständlich wenden sollten.

Die Tierärztin ist sich sicher, dass Foxi angeschossen wurde. Quelle: Friedrich Bungert

Die Anzeige erging trotz eines konkreten Verdachts nur gegen Unbekannt, das bestätigt auch die Pressestelle der Polizei: „Der Polizei liegt eine Anzeige vor. Der Besitzer einer Katze gab an, dass er sein Tier verletzt aufgefunden habe. Es ist unklar, wie die Verletzungen des Tieres entstanden sind.“ Die Ermittlungen würden andauern, wird bestätigt. Dabei werde auch geprüft, ob die Verletzungen „möglicherweise mutwillig herbeigeführt“ worden sein könnten. „Dazu ermittelt die Polizei wegen des Verdachts einer Sachbeschädigung und prüft auch einen möglichen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz.“

Zusätzlich haben die Beyers Zettel in der Gegend aufgehängt, damit auch die Nachbarn Bescheid wissen. Hinweise haben sie bisher allerdings noch keine bekommen. Die beiden gehen davon aus, dass der Vorfall in der Nähe geschehen sein muss. „Foxi ist erst ein Dreivierteljahr alt, deswegen geht er noch nicht weit weg“, erzählt Beyer.

Ein kleiner Zoo bei Familie Beyer

Überhaupt ist der Haushalt der Beyers sehr tierfreundlich: Zwei Hunde, zwei Katzen, zwei Kanarienvögel, Fische. Auch die andere Katze hat schon eine Geschichte hinter sich, sie hat eine kaputte Pfote und stammt aus Rumänien. „Wir sind ein kleiner Zoo“, scherzt Beyer. Kein Wunder, arbeitet doch seine Frau beim Verein Tierschutz e. V. mit. Zweimal im Jahr hilft sie auch Tieren in Not in Rumänien – und auf einer dieser Reisen hat sie sich in einen Siamkater verliebt und ihn kurzerhand nach Stahnsdorf mitgebracht. „Eigentlich heißt er Whity“, erzählt Annett Beyer, „Aber wir rufen ihn liebevoll Hinky.“

Die Beyers wollen herausfinden, wer auf ihren geliebten Kater geschossen hat. Quelle: Friedrich Bungert

Als Foxis Vorgänger dann im vorigen Oktober eines Tages verschwunden und nie wieder gefunden wurde, erzählt Annett Beyer, habe es einen Hinweis gegeben, er könnte in einer Tierpension in Ludwigsfelde sein. „Das war aber dann doch nicht unsere Katze. Im Nebenkäfig saß der klitzekleine Foxi. Zirka sechs Wochen alt. Da haben wir den genommen damit unser Siamkater nicht mehr allein ist.“ Dorthin war Foxi gekommen, weil er im Alter von nur wenigen Wochen am Bahnhof in Ludwigsfelde ausgesetzt worden war. 167 Gramm war der Kater leicht, als er sein neues Zuhause in der Stahnsdorfer Vogelsiedlung gefunden hat – jetzt wiegt er 3,5 Kilo.

„Er ist so ein Lieber“, schwärmt Beyer von ihm. „Er geht immer mit mir spazieren.“ Doch Foxi ist viel mehr für Olaf Beyer, er ist ihm eine seelische Stütze. Etwa nach dem Mittagessen, wenn Olaf Beyer sich aus gesundheitlichen Gründen ausruhen muss, und die beiden das gemeinsam machen. „Und wenn ich am Bein Schmerzen habe, dann kuschelt er sich dran und nach einer Viertelstunde ist es wieder gut.“ So sehr der Kater auch bisher für ihn da war, derzeit muss Olaf Beyer sich um ihn kümmern. „Die Katze ist traumatisiert“, sagt er. Foxi schrecke sich derzeit sehr leicht. Das bestätigt auch seine Frau. Sie hat aber auch eine gute Nachricht: „Es heilt alles sehr gut.“ Dieses Wochenende soll Foxi wieder das erste Mal in den Garten dürfen.

Von Konstanze Kobel-Höller