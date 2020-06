Tierrettung: Große Sorgen um ein verlassenes Rehkitz in Potsdam

Potsdam

Gerade hatte sich Martina Brandes zum Spaziergang aufgemacht, als sie an der Gartentür auf der anderen Straßenseite ein Rehkitz liegen sah. Verschüchtert. Verlassen. Allein. Ein Muttertier war weit und breit nicht zu sehen. Was tun? In den Garten holen, wo es sicher ist? Auf das Feld bringen? Nahrung und Wasser hinstellen?

Anruf bei den Tierschützern, Nachfragen auf Facebook

Martina Brandes ist Business Coach, aber keine Expertin für Wildtier-Waisen an der Gartenpforte. Erst versuchte sie, den Tierschutz anzurufen, erreichte aber niemanden am Pfingstsonntag. Also postete sie ein Bild vom kleinen Rehkitz in einer Potsdamer Facebook-Gruppe mit der Bitte um Rat. Binnen kurzer Zeit erhielt sie Tipps von allen Seiten – am Ende waren es mehr als 50 Kommentare.

Wichtigste Hinweise: Die Tierrettung anrufen und das Kitz nicht anfassen. „Mütter lassen ihre Jungen gern mal allen. Wenn man diese aber anfasst, riecht es nach Mensch und es wird verstoßen”, erklärte ihr etwa Tobias Grasenick. Andere rieten, nicht Hunde am Kitz schnuppern zu lassen, oder gaben Links und Telefonnummern etwa von Forst oder Wildtierstation weiter. Viele Facebook-Nutzer dankten ihr einfach nur, dass sie so umsichtig reagiert hatte. Martina Brandes sagte der MAZ, sie sei froh gewesen über den regen Zuspruch und die vielen Tipps. Und sie bedankte sich bei vielen Facebook-Nutzern umgehend.

Tierrettung gibt Tipps zu Findeltieren

Auch die Tierrettung Potsdam stimmt dem zu, was in vielen Kommentaren zu lesen war: So ein Kitz solle man bloß nicht anfassen. Martina Brandes hat also alles richtig gemacht, so Jennifer Firmont von der Tierrettung: Nicht anfassen, Tierrettung benachrichtigen, Fundort vor Hunden sichern.

Bei Vögeln sei das etwas anders, die Tierretterin. Da gibt es Nestlinge und Ästlinge. Erstere seien meist aus dem Nest gefallen und sollten schnellstens wieder hineingesetzt werden. Wenn aber kein Nest in Sicht ist, dann weiß auch die Tierrettung Abhilfe. Entweder sie gibt den Vogel an die Wildvogelhilfe Potsdam für die Aufzucht weiter oder kann das Problem selbst lösen. Ästlinge hingegen sind Vögel, deren Eltern sie am Boden aufziehen. Auch diese sollte man nicht anfassen. Im Zweifelsfall gibt die Tierrettung Ratschläge.

Im Fall des kleinen Kitz von Martina Brandes löste sich das Problem im Laufe des Sonntags schließlich sogar von selbst. „Nachbarn haben es ins Feld verschwinden sehen“, berichtet sie.

Von Ute Swart