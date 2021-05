Potsdam / Stahnsdorf

Für die Katze gab es an diesem Tag nur einen Weg: immer weiter nach oben. Fast 30 Meter kletterte sie die Kiefer auf dem Stahnsdorfer Privatgrundstück hinauf, dann bekam sie es mit der Angst zu tun. Das jammervolle Mauzen des Streunerchens alarmierte die Bewohner in der Einfamilienhaussiedlung. Und die Bewohner alarmierten die Tierrettung von Potsdam. Vor Ort erkannten die Helfer aber schnell, dass die Feuerwehr hier wohl kaum auf’s Grundstück und an den Baum kommen würde mit ihrer Drehleiter. Da musste wohl jemand der Katze hinterher klettern. Aber wer schafft die 30 Meter hoch und holt die Katze runter?

Robert „Rob“ Blankenburg hat keine Scheu vor solchen Höhen: Der 32-Jährige ist Baumkletterer und wird von den Rettern immer dann gefragt, wenn die Lage aussichtslos erscheint. „Wenn das trotz unserer geschäftlichen Aufträge zu machen ist, machen wir das gern“, sagt Blankenburg, „auch nachts.“ Denn meist ist Eile geboten; das Tier könnte abstürzen.

Schon sieben Rettungseinsätze

Über ein befreundetes Mitglied der in Geltow ansässigen Tierrettung war er im Dezember 2020 das erste Mal zu einer Katzenrettung ausgerückt. Das Tier war vom Stamm aus ganz oben immer weiter auf einen immer dünneren Ast hinaus geklettert und kam dabei ins Rutschen. Rob enterte auf, kam dicht heran und packte beherzt zu. Das ging so schnell, dass die Katze gar nicht mehr zubeißen konnte. Von unten verfolgten acht Tierretter mit einer Decke als Sprungtuch das Drama und stöhnten erleichtert auf, als das überraschte Tier in Robs Sack verschwand, den er am Gürtel trug.

Auch bei der Stahnsdorfer Katze im März lief das so, nur saß sie diesmal schon seit über 24 Stunden in einer Astgabel und hatte keinen Mut mehr zur Flucht auf Äste. Flink wie ein Affe und scheinbar freihändig erkletterte Rob den Stamm wie ein Matrose den Mast eines Segelschiffes. Oben angekommen, redete er beruhigend auf das Tier ein, schwang sich frei schwebend auf die andere Seite des Stammes, streckte die bissfest behandschuhte Rechte aus, packte das Tier im Nacken und sackte es ein.

Katzen überleben tiefen Fall

Einen Absturz aus dieser Höhe hätte die Katze wohl nicht überlebt. Sie kann einen Fall aus erstaunlichen Höhen nur überleben, wenn sie es schafft, sich im Flug auf den Bauch zu drehen, ihre Körperoberfläche dabei zu vergrößern und mit allen Vieren auf der Erde zu landen. Sie hat sehr dehnbare Mukeln und Sehnen und stabile Knochen, die ihre inneren Organe schützen. Doch in diesem Falle gab es viele abgebrochene Äste in der Absturzbahn. Und dass sie es rückwärts kletternd und senkrecht nach unten schafft, immer mit dem Po voran, schien ausgeschlossen. Nach oben sind Katzen meist mutig, nach unten eher feige, Menschen meistens auch. Es sei denn, das Klettern ist ihr Beruf.

Ohne Katapult kein Aufstieg

Robert Blankenburg ist eine Ein-Mann-Firma: Rob N Roll. Einsätze macht er nie allein; schon sieben Mal ist er mit dem Baumpfleger Justin Tygör für die Tierrettung ausgerückt, er braucht dann einen Mann zur Sicherung. Bei einer ganz normalen Baumpflege in Stahnsdorf haben „Rob“ und Justin der MAZ gezeigt, wie sie sicher auch in große Höhen kommen. Ein Katapult macht’s möglich: An einer Metallstange ist eine halbmeterlange Gummischlaufe befestigt mit einer Verbreiterung, in die man ein Wurfsäckchen legt.

Spezielles Gurt- und Steigsystem

Über die Stangenspitze visiert der Kletterer den Ast an, der ihm ganz oben den Halt geben soll, spannt das Gummiband und schießt das Säckchen hinauf. Das zieht eine Wurfleine hinter sich her, überfliegt den Ast und fällt dahinter wieder zu Boden.

Justin Tygör schießt mit einem Katapult ein Wufsäckchen über einen hohen Ast. An der Wurfleine wird dann das Kletterseil festgemacht. Quelle: Rainer Schüler

An ihr befestigt man das eigentliche Kletterseil und zieht es in umgekehrter Richtung hinauf und über den Ast. Es wird um den unteren Stamm geschlungen und straff gezogen. Der Kletterer führt es dann durch spezielle Klemmen an seinen Füßen, die beim Hinaufklettern das Seil blockieren, sobald der Fuß Druck ausübt.

Am Boden legt der Kletterer sein Gurtsystem an und hängt sich probehalber an das Seil, ruckt und zieht, um sicher zu sein, dass der Ast da oben hält. Hält der Ast den Test nicht aus, muss nochmal geschossen werden.

Justin Tygör prüft, ob der Ast oben ihn auch hält. Quelle: Rainer Schüler

Dank der Klemmen an Händen und Füßen erreicht der Baumpfleger erstaunlich schnell auch große Höhen, und weil das blockierte Seil ihn hält, hat er die Hände frei zum Arbeiten, zum Ausästen im Normalfall oder zur Bergung eines Tieres. Werkzeuge und Gefäße hängen am Mann oder stecken in Beinschlaufen – teuflisch scharfe Hand-Astsägen zum Beispiel, die auch den Stahlkern eines angespannten Kletterseils durchtrennen können. „Dann geht es auch mal plötzlich ein paar Meter abwärts“, sagt Justin Tygör. Deshalb gibt es stets ein zweites Halteseil.

Kletterer haben selber Tiere

Justin und Rob sind selber Tierfreunde: Der eine hat zwei Katzen, der andere einen Hund, der oft mitkommt zu den Einsätzen. Die sind unentgeltlich und eine große Hilfe für die Tierrettung, die zwar schier Auswegloses möglich machen kann, ohne diese Männer am Seil jedoch keine Chance hätte.

Von Rainer Schüler