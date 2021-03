Potsdam/Geltow

Mit einer Spendenkampagne versucht die Tierrettung Potsdam, eine neue Einsatzleiterin zu bezahlen. Nach einem Jahr ohne feste Koordination ist ab sofort die 22-jährige Potsdamerin Jennifer Firmont die Koordinatorin aller Aktionen der Rettung. Die Spendenkampagne hat bislang jedoch nur etwa ein Zehntel der monatlich nötigen 2000 Euro eingebracht. „Wir haben etwa tausend Mails geschickt an Unternehmen der Region Potsdam und Potsdam-Mittelmark“, sagt Vorstandsmitglied Gordon Ebeling, mobiler Tierarzt, seit 2014 bei der Rettung.

Firmont ist gelernte Garten- und Landschaftsbauerin und seit August 2018 bei der Tierrettung in Geltow. Ab sofort laufen zwischen 8 und 16 Uhr alle Einsätze bei ihr auf. Nachmittags und nachts machen „normale“ Mitglieder weiter.

Nach dem Weggang der vorherigen Koordinatorin und Rettungsfahrerin hatte die Einsatzleitung auf viele Schultern gelegen; die Erreichbarkeit der Tierretter war oft schlecht. Das schreckte Tierfreunde ab, die um Hilfe für Tiere baten.

10.000 Anrufe im Jahr

Mit etwa 10.000 Anrufen jährlich nimmt die Besetzung des Notfalltelefons einen enormen Stellenwert der Arbeit des Vereins ei. An vielen Punkten kann den Tieren hier schon allein durch ein kurzes Telefonat und durch Hilfe zur Selbsthilfe geholfen werden. Die Tierrettung wird in Potsdam-Mittelmark, Potsdam und Berlin aktiv. Von 10.076 „Anlässen“ im Jahr 2019 waren 7579 Beratungen am Telefon. Von 1670 Einsätzen fanden 1617 im Land Brandenburg und 46 in Berlin statt. 319 Transporte wurden gefahren.

Einsatzgruppe an der „Leine“

Täglich huschen zahllose Fundmeldungen und Hilfegesuche durch die Whatsapp-Gruppe der Tierretter. Da wird ein Ort genannt, das Tier beschrieben und seine Verletzungen, da wird gefragt in die Runde, wer hinfahren kann, so schnell wie möglich, doch viele Mitglieder der Rettung sind auf Arbeit und können nicht sofort.

Der von den Eltern verlassene Jungschwan aus der Havelbucht hatte viel Fresskonkurrenz. Er wurde nach Ketzin ausgesiedelt. Quelle: Tierrettung

Um einem jungen Schwan zu helfen etwa, meldet sich jemand, der in einer Stunde los konnte, aber Hilfe brauchte. Der verlassene Schwanenjunge wollte die Havelbucht partout nicht verlassen, obwohl andere Schwäne ihn dort mobben. Leute fütterten ihn mit Brot, doch an Brot können Schwäne sterben. Eile war geboten. Mehrfach wurde vergebens versucht, ihn einzufangen, dann schaffte man es und setzte ihn um in ein anderes Gewässer. Er kam zurück, immer wieder. Schließlich brachte man ihn nach Ketzin, wo es nicht so viele Schwäne gibt.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Am Mittwochmittag sollte eine flugunfähige Taube im Weberpark von Babelsberg abgeholt werden. Eine Retterin arbeitet in der Nähe und schaute vorbei: Als sie ankam und sich der am Boden kauernden Taube nähere, flog die plötzlich los und schafft es sicher auf einen Baum 200 Meter weiter.

Die junge Taube im Weberpark schien verletzt, doch dann flog sie davon. Quelle: Tierrettung

„Ein Jungtier, hoffentlich finden ihre Eltern sie“, schrieb jemand im Chat der Einsatz-„Nachbereitung“. Einige boten an, den Vogel zeitweilig bei sich aufzunehmen. Eine erwachsene Taube, die den Baum umflog, machte den Rettern Mut, dass das nicht nötig wird. Sonst müsste die Jungtaube zu einem „Päppler“ gefahren werden, die sie aufzieht; das kostet Zeit und Sprit.

Verein hat hohe Kosten

„Wir müssen viele Fahrten bezahlen, Medikamente, bringen Fundtiere und Wegnahm-Tiere unter, haben hohe feste Kosten“, berichtet der mobile Tierarzt Gordon Ebeling am Sitz der Rettung in Geltow. Ebeling ist seit 2014 bei der Rettung; er war jahrelang ihr Chef. „Für den Anfang hat der Verein noch Geld für die neue Einsatzleitungsstelle, aber nicht auf Dauer. Einsätze sollen ja nicht abgesagt werden, weil kein Geld für das Benzin mehr da ist.“

100 Hühner aus einer Wegnahme leben beim Verein, diverse Hunde, Katzen, sogar Reptilien - ein kleiner Zoo ist entstanden auf Ebelings Privatgrundstück. Manche Tiere haben freien Auslauf, fühlen sich dort zu Hause. Katzen-Teeny Lilly etwa fühlt sich „pudelwohl“ im Bürocontainer und räumt den Bürostuhl auch für Vizechefin Ronja Schäpan nicht, als mal wieder eine Vorstandssitzung anfängt. Schäpan muss sich neben Lilly quetschen, aber bei der Tierrettung haben Tiere Sonderrechte.

Die Fundkatze Lilly ist mit erst acht Monaten viel zu jung für Babys, aber sie bekommt welche. Quelle: Tierrettung

Die Katze ist in Petzow aufgelesen worden und mit ihren erst acht Monaten viel zu jung für Babys. Das war wohl einem Kater egal, und jetzt wachsen in Lillys Bauch zwei kleine Kätzchen, unter Aufsicht der Tierrettung, die sich auch um solche Frühgebärenden kümmert.

Von Rainer Schüler