Innenstadt / Berliner Vorstadt

Sie flüchten aus der Natur in die Nähe der Menschen, doch sicherer sind sie da trotzdem nicht: Weil Stockenten an den immer stärker zugebauten Ufern des immer stärker befahrenen Havel nicht mehr genug Ruhe zum Brüten finden und zu viele Feinde haben, fliegen sie in die Wohngebiete der Menschen. Sie suchen sich hoch gelegene Plätze für die Aufzucht ihrer Jungen und fühlen sich dort geborgen, aber sind sie das wirklich?

Zur Galerie Viele Stockentenfamilien werden heftig dezimiert: Raubvögel fressen die Jungen, Küken stürzen aus hohen Nestern, und der Fußmarsch der Jungen mit der Mutter zum Wasser ist lebensgefährlich.

Der Weg zum Wasser ist gefährlich

„Nein“, sagt Steffen Agatz )39) von der Tierrettung Potsdam: „Der Flug vom Fluss zum Balkon oder Dach in der Stadt ist leicht, aber der Rückweg zum Fluss ist ein Fußmarsch mit vielen Gefahren. Der Tod lauert überall.“ So ist die Höhe, die sie vor Raubfischen und Hunden schützt, eine vielfältige Gefahr: Krähen und Elstern machen Jagd auf die Küken, sobald die Mutter auf der Futtersuche ist.

Weitere MAZ+ Artikel

Auch vor Mardern und Waschbären ist die Brut nicht sicher. Und immer wieder stürzen Küken ab, nicht erst, wenn die Mutter sie aus dem Nest lockt. „Die sind so 10 bis 15 Gramm leicht, wenn sie ungewollt rausfallen“, sagt Agatz. Weil ihre Knochen noch sehr weich sind, tun sich die meisten Küken dabei nichts, doch wenn das Nest zu hoch war, kann der Aufprall tödlich sein.

Entenbabies in der Berliner Vorstadt gerettet: Wenn man fest zufasst, fühlen sich die Küken in der Hand des Menschen sogar sicher.. Quelle: Rainer Schüler

Abflug ist eher ein Absturz von oben

Besser läuft es, wenn die Mutter ihre Babies aus dem Nest lockt, sie tut es immer, egal wie hoch sie da gebrütet hat. „Die Mutter fliegt voran und ruft vom Boden aus die Kinder; die stürzen sich hinab“, erzählt Agatz: „Sie breiten ihre Stummelflügelchen aus und segeln irgendwie in die Tiefe, von fliegen kann da keine Rede sein.“ Wenn etwas im Wege ist, ein Mauervorsprung, ein Balkon, wird der Abgang unkontrolliert, und wo sie landen, ist ungewiss, auf dem Gehweg, auf der Straße, wo Autos fahren. Und die, die es geschafft haben, treten einen langen Fußmarsch an zum Wasser.

Rettungseinsatz am Altbau-Dach

Dramatisches spielte sich ab dieser Tage in der Berliner Vorstadt. Mitarbeiter des Edis-Energiekonzerns hatten auf dem Balkon eines Barockhauses in der Straße Am Kanal ein totes Küken gefunden und ein rundes Dachgiebelfenster darüber als die Brutstätte entdeckt. Die Mutter piepste schon aufgeregt von unten, doch wo waren ihre Kinder. Die Tierrettung rückte an, kam aber nicht ans Fenster, das von innen sowieso vergittert war.

Mit einem verlängerten Selfie-Stick und einem Handy als Kamera daran untersuchten die Retter vom Balkon aus, ob das Entennest im Dachfenster noch belegt ist; es war schon leer. Quelle: Tierrettung

„Wir haben einen Selfie-Stick mit einem Stab verlängert und eine Kamera daran befestigt“, erzählt Agatz. Von der Straße aus dirigiert, schwenkte ein Retter die Kamera vor dem Fenster hin und her; das Nest war leer. Drei Küken hatten es heil geschafft auf die Straße, eins war auf dem Balkon verendet; der Rest blieb unauffindbar. Man konnte die Mama und die Drillinge einfangen und setzte sie dann an der Treppe aus, die vom Einlaufstück des Stadtkanals hinunter an die Havel führt.

Holländisches Viertel ist eine Falle

„Sehr viele Enten brüten auch im Holländischen Viertel“, berichtet Feuerwehrmann Agatz: Dort gibt es Innenhöfe mit viel Grün, Balkons, zuweilen Teiche, und vor allem keine Autos. Aber es sind auch Höfe, umschlossen von Gebäuden, unüberwindlich hoch. Von den Dächern führen Regenrinnen nach unten, und immer wieder rutschen Küken hinein und sterben dort.

Balkonkästen sind bei Stockenten sehr beliebt als Brutstätten, doch der Rückweg mit den Küken zum Wasser muss auf der Erde erfolgreich sein. Quelle: Tierrettung

Für die Mutter ist eine Meisterleistung, wenn sie mit den Babies hinter sich einen Weg ins Freie findet, wo die Freiheit dann immer noch sehr weit entfernt ist.

Rückmarsch kann tödlich sein

Wo ist das Wasser? Sehen oder riechen kann es die Mutter nicht, und Agatz bezweifelt, dass die Ente sich erinnert, welchen Weg sie auf dem Hinflug nahm. Oft wird die Mutter von den Küken getrennt, und Menschen müssen sich der plüschigen Winzlinge annehmen. „Es ist alternativlos, sie einzufangen, wenn man sie retten will“, sagt Agatz. Man müsse versuchen, sie in eine offene Kiste zu setzen, die die Mutter sehen kann im Flug. Sollte die Mutter ihre Jungen entdecken, kann man die Kleinen unter ihren Augen aus dem Quartier tragen. Oder man setzt sie in eine Transportbox für Katzen oder Hunde und die Mutter möglichst zu ihnen, falls man sie erwischt.

Erwischt: Steffen Agatz konnte ein flüchtendes Entenküken an einer Mauer mit dem Kescher fangen. Quelle: Rainer Schüler

Mit Handschuhen zugreifen!

„Beherzt zugreifen!“ empfiehlt Agatz, am besten mit Handschuhen. Denn wenn der Fangversuch fehlschlägt, ist die Mutter womöglich auf Nimmerwiedersehen weg. Immer wieder den Angel-Kescher zu schwingen, ist also riskant, wenn es nicht gleich klappt. Bessere Erfahrung gemacht hat Agatz mit einem Aufstell-Kescher, 60 mal 60 Zentimeter groß: Man drängt die Küken und die Mutter ins Netz und lässt es fallen. Ist die Familie in der Kiste – ab ans Wasser, Klappe auf, das war’s.

Waisenkinder muss man aufpäppeln

Ist keine Mutter in der Nähe, könnte es sein, dass die Küken abgestürzt sind. Dann muss die Tierrettung die Babies einsammeln und aufziehen. Antje Greiner Mai (28) macht sowas; sie hat in Uetz-Paaren ein raubvogelsicheres Gehege für Stockenten und Nil-Gänse.

So lange sie noch klein sind, vertragen sich die Stockenten-Küken im Gehege in Uetz-Paaren auch mit den viel größeren Nilgänse-Küken. Quelle: Tierrettung

„Allein sind die Küken nicht lebensfähig auf dem Wasser“, sagt sie: „Die Mutter hat die Flaumfedern der Kleinen noch nicht durch ihre elterlichen Federn gefettet. Das Federkleid der Küken würde sich vollsaugen; sie würden ertrinken.“ Dass sie alleine auf dem Wasser nicht überleben können, liege jedoch nicht nur am unfertigen Federkleid, erzählt Greiner-Mai. „Sie brauchen anfangs gezielt tierische Proteine: Insekten, Käfer, Larven; das zeigt ihnen die Mutter. Sie werden erst später Vegetarier.“ 50 bis 60 Tage dauert es, bis die Küken flugfähig sind; weitere zwei bis drei Monate bleiben sie bei Mama.

Von Rainer Schüler