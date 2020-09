Brandenburger Vorstadt / Götz

„Die hatten schon einen Hunger-Knick“, sagt Ronja Schäpan von der Tierrettung Potsdam. Die ehrenamtliche Hilfsorganisation hatte am späten Sonntagabend in der Carl-von-Ossietzky-Straße drei verlassene Igelbabys übernommen, deren Überlebenszeit bereits knapp wurde. Eine Mieterin war beim Verlassen des Hauses fast gestolpert über eine kleine, dunkle Kugel, die sich als winziger Igel entpuppte. Ihre beiden Kinder entdeckten mit der Taschenlampe wenig später ein weiteres Baby in der Einfahrt und schließlich ein drittes unter einer Hecke im halbmeterhoch ummauerten Vorgarten. Die Tiere müssen durch ein Gartentor dorthin gekommen sein. Die Mutter war nirgends zu entdecken. „Die Igel-Jungen sind aber auch in einem Alter, in dem sie schon mal alleine einen Ausflug waren“, sagt Schäpan.

Anfassen nur mit Vorsicht!

Weil die beiden Jungs der Mieterin sich nicht trauten, die pieksigen Igelkinder anzufassen, griff ihr Vater mit Küchentüchern zu und verfrachtete die drei in eine flache Pappkiste. Der in Geltow ansässige mobile Tierarzt und Tierrettungsvorstand Gordon Ebeling riet den Kindern telefonisch dringend ab, Igeln Äpfel zu geben, und weil die Familie gerade weder Katzenfutter noch Hackfleisch im Hause hatte, versuchten sie es mit Mortadella. Die „Bärchenwurst“ war lecker.

Anzeige

Zur Galerie Es herrscht Babyboom bei den Igeln, doch viele Jungtiere gehen den Müttern auf der Futtersuche verloren. Ohne aufmerksame Finder und die Tierrettung Potsdam könnten sie nicht überleben.

Suche nach Wunden

Aus Geltow rückten zwei Igelexpertinnen der Tierretttung an, suchten die Igel nach Verletzungen und Fliegenmaden ab, die es nicht gab, und wogen sie: 120 Gramm brachten sie auf die Waage. Dass sie schon Zähnchen hatten, zeigte, dass sie zwar noch Milch der Mutter brauchen, aber auch schon schon selber fressen: Insekten nämlich, Käfer und Würmer. Augenscheinlich hatten sie davon aber nicht genug gefunden; sie waren vielleicht schon mehrere Tage allein.

Weitere MAZ+ Artikel

Entwurmen und entflohen!

Gordin Ebeling entwurmte die drei; Julia Schulz in Geltow muss sie nun entflohen. „Alle Igel haben Flöhe“, sagt Schulz, die erst vor drei Wochen entsprechend geschult und Mitglied einer 15-köpfigen Igelbetreuergruppe wurde, die weit verstreut ist im Raum Potsdam. Herkömmliche Flohpuder und Sprays für Hunde und Katzen sind meistens tödlich für die Igel. Mit Bolfo allerdings klappt es in geringer Dosierung einigermaßen. Viel besser ist das britische Mittel „Jacutin“, das aber kaum noch zu bekommen ist, weil so viele Pflegestellen es benötigen; denn es „regnet Igel“.

So geht man mit Fund-Igeln um. Quelle: Wildtierrettung.de

Bei Julia Schulz leben sechs Igelbabys in einer großen rechteckigen Plastikschale mit einem Gitterkorb darüber. Den stellt sie auch gerne mal auf den Rasen ihres Hauses, muss aber ständig aufpassen, dass die Igel sich nicht drunter durch wühlen.

„Wenn die Igelbabys apathisch wirken, eingerollt sind und bleiben, muss man ihnen helfen“, sagt Ronja Schäpan. Man sollte Fotos machen oder ein Video und das der Tierrettung schicken, damit die den Ernst der Lage einschätzen kann. Manchmal haben die Tiere Bisse von anderen Tiere, von Füchsen, Katzen, Mardern. Nicht nur Igelbabys werden deshalb derzeit eingesammelt, zuweilen auch ganze Familien. Kürzlich musste man eine Mama mit drei Kindern aufnehmen, weil sie verletzt war. „Da können Fliegen Eier in die Wunde legen, in der dann Larven wachsen. Die fressen den Igel förmlich von innen auf“, sagt Julia Schulz: „Nach der Heilung versuchen wir, die Igel dorthin zurück zu bringen, wo sie gefunden wurden, falls der Lebensraum gut ist.“

Julia Schulz in Götz bei Brandenburg/Havel päppelt Igel-Babys auf. Quelle: Rainer Schüler

Schlafen einen Winter lang

Sonst kommen sie in ein Außengehege zum Überwintern und werden im Frühjahr in einer passenden Umgebung ausgesetzt. „In der Regel schlafen die Tiere den Winter durch, die großen sowieso. Die kleineren werden ein paar Mal wach, alle paar Wochen oder Monate“, erzählt Julia Schulz: „Dann wollen sie Wasser und ein wenig Futter.“ Den Winter über nehmen sie ja stetig ab; brauchen also ein gewisses Gewicht zum Überleben.

Potsdam ganz nah – der Newsletter für die Landeshauptstadt Sie wollen immer bestens informiert sein, was sich in Ihrer Stadt verändert, aber nicht ständig die News checken? Dann haben wir genau das Richtige für Sie: Unseren kostenlosen Newsletter „ Potsdam ganz nah“. Zweimal wöchentlich nehmen wir Sie mit auf einen Streifzug durch die Landeshauptstadt und geben Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Nachrichten. Aber wir blicken auch hinter die Kulissen. Ehrlich, persönlich und zuverlässig recherchiert. Ganz nah dran eben. Der kostenlose Newsletter erscheint immer dienstags und freitags und Sie können ihn hier abonnieren.

„Igel können weit laufen, wenn es sein muss“, berichtet Ronja Schäpan: „Weit laufen kann sie aber auch so erschöpfen, dass sie sterben.“ Igelmütter bringen es fertig, aus Futternot ihre Babys zu verlassen, um sich selbst zu retten, denn nur sie bringen neue Igel zur Welt.

Igel brauchen Kälte im Winter

Winterschlaf heißt, dass es kalt sein muss. Als Haustiere in einer warmen Wohnung kann man Igel nicht halten. Hat man sie zum Aufpäppeln im Haus, kann man sie an Kälte gewöhnen, indem man in einem separaten Raum ein Fenster erst ankippt und nach ein paar Tagen dann ganz öffnet. Im Freien brauchen sie Laub- oder Reisighaufen zum Schlafen. Sie graben sich eine flache Mulde und decken sich mit Laub zu.

Von Rainer Schüler