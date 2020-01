Tierrettung Potsdam übernimmt Tierheim

Potsdam/Mittelmark

Die Potsdamer Tierrettung und der Tierschutzverein Hoher Fläming mit dem Tierheim Hoher Fläming in Wiesenburg wollen künftig gemeinsame Sache machen. Das hat Gordon Ebeling, der Vorsitzender der Tierrettung, auf deren Facebookseite angekündigt.

Die Verschmelzung beider Vereine ist beschlossene Sache

Dort heißt es: „Im Interesse unserer satzungsgemäßen Zielsetzung, den Tieren in der Region Potsdam und Potsdam-Mittelmark die bestmögliche Versorgung zu bieten sowie unseren kommunalen Partnern einen zuverlässigen und professionellen Ablauf im Umgang mit Fund- und Verwahrtieren anzubieten, freuen wir uns, Ihnen mitteilen zu können, dass die Verschmelzung der beiden Vereine (...) durch die Mitgliederversammlung beider Vereine einstimmig vollzogen wurde.“

„Die Tiere brauchen jetzt und jederzeit Hilfe“

Demnach geht der TSV Hoher Fläming in der Tierrettung Potsdam auf – diese sei damit in der Lage, ab sofort einen Tierheimbetrieb für die Region Potsdam und die umliegenden Gemeinden sicher zu stellen. „Nötig wurde dieser Schritt“, so Ebeling, „ da weiterhin eine adäquate Unterbringung in anderen Einrichtungen zeitnah nicht in Sicht ist, die Tiere aber jetzt und jederzeit Hilfe und Unterstützung benötigen.“

Die Tierrettung Potsdam besteht seit Sommer 2013. Mehr als 110 Freiwillige sind in Potsdam und im Umland für die Tierrettung im Dienst, ein Team steht rund um die Uhr auf Abruf bereit, um in Not geratenen Haus- und Wildtieren zu helfen. Der Verein finanziert sich über Mitgliedsbeiträge und Spenden.

Tierschutzverein Potsdam mit Tierheim in Verzug

Die Landeshauptstadt Potsdam hat seit Ende 2008 kein Tierheim mehr – allerdings arbeitet der Tierschutzverein Potsdam seit Jahren daran, an der Michendorfer Chaussee ein Asyl für Vierbeiner zu eröffnen. Dort ist das erste der insgesamt fünf Gebäude kurz vor der Fertigstellung.Es sollte ursprünglich im Frühjahr 2019 eröffnen – daraus wurde aber nichts. Laut dem Verein waren die Baufirmen ausgebucht, es habe aber auch an Arbeitskräften gemangelt. Auf einen neuen Eröffnungstermin will sich der Verein nicht mehr festlegen.

