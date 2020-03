Tierschützer in ganz Deutschland schlagen Alarm: Die Coronavirus-Pandemie bedroht auch die Stadttauben! Der Grund: In den verwaisten Innenstädten versiegt für die Vögel eine wichtige Nahrungsquelle – von Menschen weggeworfene Essensreste. Auch in Potsdam wächst die Sorge um die Stadttauben. Ein Stopp des Fütterungsverbots könnte helfen, sagen die Aktivisten. Doch wie aussichtsreich ist diese Forderung?