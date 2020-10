Heraklion / Potsdam

Die fünf am Mittwoch auf Kreta verhafteten deutschen Tierretter dürfen Griechenland verlassen. Das hat die Tierrettung Potsdam am Freitag von Rechtsanwalt Georgios Kokosalis erfahren, der die Veterinäre verteidigt und zunächst eine Verurteilung im Schnellverfahren abwenden konnte.

Wann die Tierärzte und Helfer das Land verlassen können, war am Abend noch unklar. Ob sie wegen des angeblich illegalen Betriebs einer Klinik und des vermeintlich unerlaubten Imports und Handels mit Narkotika noch angeklagt werden, weiß die Tierrettung Potsdam nicht. Deren Vorstandsmitglied Gordon Ebeling ist einer der Verhafteten, die nun auf freiem Fuß sind.

Narkotika für die Operationen

Nach Auskunft des Vereins geht es um Narkotika, die für die Kastration wild lebender Hunde und Katzen gebraucht werden. Der Operationsraum wird mit Billigung des Bürgermeisters der Gemeinde Alithini seit zehn Jahren in Zusammenarbeit mit der kretischen Tierschutzorganisation Mesare Cares betrieben. Diese distanziert sich aber plötzlich von den deutschen Helfern.

Zweimal pro Jahr fliegen deutsche Tierschützer auf eigene Kosten nach Kreta, um bei der Eindämmung der fast unkontrollierbaren Vermehrung von Straßentieren zu helfen.

Anzeige von anderen Tierschützern

Aufgrund einer Strafanzeige der kretischen Tierschutzorganisation Zoofili Drasi hatte die Polizei am Mittwoch die fünf Deutschen festgenommen, stundenlang verhört und unter menschenverachtenden Bedingungen über Nacht im Gefängnis von Heraklion inhaftiert, wie die Tierretter selbst berichten. Die Männer seien in eine Massenzelle mit 53 anderen Häftlingen gesperrt worden, in der es nur wenige Liegeflächen aus Beton und nur eine Toilette ohne Sichtschutz und Toilettenpapier gegeben habe.

28 Stunden seien sie ohne Essen, Trinken und Schlaf geblieben, sagen sie. Man habe ihnen die Handys weggenommen, sodass sie keinen Anwalt verpflichten konnten. Letzteres geschah von Deutschland aus, weil eine Augenzeugin die Polizeiaktion und die Verhaftung gemeldet hatte.

Die Tierrettung kalkuliert Anwaltskosten von mindestens 1500 Euro pro Person und hat eine Spendenaktion gestartet. Bis Freitagmittag liefen fast 800 Euro ein.

Anonymer Spender bezahlt den Anwalt

Zur Überraschung der Tierretter meldete sich unvermittelt ein noch anonymer Spender, der sämtliche Anwaltskosten bezahlen will. Was jetzt bei der Tierrettung ankommt an Spenden, wird an eine griechische Ärztin weitergeleitet, die auf Kreta mit den Deutschen zusammengearbeitet hat und nun auch juristische Probleme hat. Wer spenden möchte, kann sich an die Tierrettung Potsdam wenden, unter der Mail-Adresse kontakt@tierrettung-potsdam.de.

Die Kastrationskampagnen mit deutscher Hilfe auf Kreta dürften nach Einschätzung der Tierrettung Potsdam künftig unmöglich sein.

