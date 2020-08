Potsdam/Geltow

Der Run auf Haustiere war enorm, als der Corona-Lockdown kam. „Die Leute haben wie irre Tiere gekauft, auch bei uns“, berichtet Michaela Ebeling von der Tierrettung Potsdam. „Wir hatten eine Anzeige bei Facebook geschaltet, um Welpen abzugeben; die mussten wir nach nur zwei Stunden wieder von der Seite nehmen; es gab hunderte Bewerber.“ Corona war und ist gut für den Tierschutz, weil der illegale Tierhandel über die Bundesgrenzen hinweg komplett ausgetrocknet war. Die Tierretter in Potsdam und Berlin konnten plötzlich sogar Problemhunde gut vermitteln.

Kauftrend kehrt sich um zum Aussetzen

Doch jetzt kehrt sich der Trend um: Immer mehr Tiere werden ausgesetzt, weil sie den Haltern zu viel werden; täglich rücken die Retter deshalb aus. Erst am Mittwochmorgen gegen 8 Uhr wurde durch eine radfahrende Katzenpflegerin eine Stofftasche mit einem jungen Hund darin vor der Autobahnauffahrt Niemeck entdeckt. Die Frau blieb bei dem winselnden Tier, bis die Experten aus Potsdam kamen: „Wir konnten den Hund erstmal nicht aus der Tasche nehmen; in der Nähe der Autobahn geht das gar nicht“, berichtet Ebeling: „Keiner weiß ja, wie das Tier reagiert, ob es fremde Menschen überhaupt gewohnt ist.“

Extrempreise für Labradudel

Das Labradoodle-Mädchen – eine Mischung aus Labrador und Pudel – ist etwa zehn Wochen alt. Das Fell der überquirligen Hündin war voller Urin und Kot, für Ebeling ein klares Zeichen, dass sie ihr Leben bislang an einem beengten Ort verbracht hat, der Schlaf- und Fressplatz ebenso war wie die Toilette. Dass sie alles andere als stubenrein ist, bewies das frisch gebadete Tier am Donnerstag beim Besuch der MAZ in der Auffangstelle Geltow, wo sie die Auflage einer Freiluftbank durchnässte, während sie drauf ruhte, für ein paar Minuten nur.

„Ein Freigelände wie hier ist ihr völlig unbekannt“, erzählt die Tierärztin: „Sie rennt dauernd gegen Steine und Bäume und fällt in Löcher.“ Sie hat vorher ebenerdig und beengt gelebt. Zugleich ist sie ungestüm liebevoll zu den Betreuern, die sie entwurmen und zwei Wochen mindestens behalten werden, ehe sie die Hündin vermittelt können. Das dürfte dann noch richtig stressig werden, denn diese Mischlingshunde sind derzeit extrem beliebt und kosten im Internet zwischen 1000 und 4000 Euro. Sie gelten als intelligent, freundlich und gut geeignet für Allergiker. „Wir können solch teure Tiere nicht zum Tierschutzpreis abgeben“, sagt Ebeling, „sonst machen dubiose Händler ein Schnäppchen und verkaufen sie dann teuer weiter.“

Maßnahmen gegen Geschäftemacherei

Normalerweise beträgt die „Schutzgebühr“ für einen Hund um die 400 Euro; hier wird sie höher ausfallen. Der Hund werde zwar gechippt, sagt Ebeling, doch könne man ihn damit nicht nachverfolgen. Die Tierrettung schaue sich aber die Bewerber und ihre häuslichen Gegebenheiten genau an, ehe sie sich für einen Käufer entscheidet.

Ein Kangalwelpe und zwei andere Hunde balgen sich mit der hochbetagten Schäferhündin Rexa. Quelle: Rainer Schüler

Auch für die beiden putzigen Kangal-Welpen, die die Tierretter von einer Berliner Ärztin zum Aufpäppeln übernommen haben, dürfte es mehr als genug Abnehmer geben, und auch hier muss man sich die Käufer sehr genau ansehen.

Türken lieben türkische Schutzhunde

Der türkische Herdenschutzhund ist nämlich vor allem bei Berliner Türken derzeit sehr gefragt, aber er ist in ausgewachsenem Zustand alles andere als wohnungsgeeignet. „Ist er erstmal ausgebildet, entscheidet er selbst, was er für wen beschützt“, sagt Michaela Ebeling: „Wenn er findet, dass sein Besitzer vor einem anderen Menschen, und sei das bloß ein Gast, beschützt werden muss, dann tut er das mit Nachdruck.“

Bester Schutz gegen Wolfsangriffe

Ein Schäfer, um dessen Herde zwei bis vier solcher Hunde kreisen, braucht sich nicht sorgen um einen Wolfsangriff. „Das ist dem Wolf zu stressig“, sagt Ebeling. Der Kangal müsse aber von klein auf an Zäune gewöhnt werden und daran, dass er nur das schützt, was darin ist. Ist er schlecht ausgebildet und akzeptiert den Zaun nicht, sind 2,50 Meter Höhe keine Hürde für ihn, und er geht in seinem Schutzdrang auch die Katze aus dem Nachbarhaus oder den Hund eines Spaziergängers an; kaum jemand kann ihn davon abhalten.

Kaninchen auf der Fernseh-Couch

Aber nicht nur um ausgesetzte Hunde muss sich die Tierrettung vermehrt kümmern: Auch Kaninchen werden freigelassen. In Blankenfelde ( Teltow-Fläming) wurden Ende Juli an mehreren Tagen Schlachtkaninchen ausgesetzt, jedes vier bis fünf Kilo schwer und sehr zutraulich, sie waren ganz augenscheinlich vertraut mit Menschen. Man fand sie neben Müll-Containern, keines lief davon. Drei dieser Deutschen Riesen haben überlebt; das vierte hat es nicht geschafft. Sie sind größer als die beliebteren Zwergkaninchen, aber viel pflegeleichter und anpassungsfähiger.

Kaninchen sind sehr gelehrig und fühlen sich auch in der Wohnung wohl. Quelle: Tierrettung Potsdam

Sie sind lehrreich wie Hunde, können stubenrein werden, hören auf Kommandos, erzählt Ebeling: „Ich habe schon solche Kaninchen erlebt, die neben ihrem Besitzer auf der Couch saßen und mit ihm fernsahen. „Man kann sie gut als Haustiere halten“, sagt Ebeling: „Sie brauchen aber auch einen Auslauf im Freien, der sicher ist gegen Untergrabung durch Hunde oder Füchse, gegen Angriffe von Raumvögeln und sicher vor Waschbären“, die dank ihrer Hände durchaus die Verriegelung von Käfigen aufbekommen. Sechs Quadratmeter im Freien verlangt der Gesetzgeber im neuen Tierschutzgesetz.

Vögel suchen Schutz an Volieren

Immer wieder werden auch Vögel eingefangen, die entflogen sind oder an die Luft gesetzt wurden: Kanarienvögel vor allem und diverse Sittiche. Oft erkennen die zahmen Vögel aus der Luft Volieren am Boden, die ihnen in der Bauart bekannt vorkommen und wo sie auf Futter hoffen. Wer nicht zahm ist, erkennt Volieren nicht und fliegt nach Darstellung de Tierärztin solange umher, bis er entkräftet zu Boden geht; dann haben es die Retter leichter mit dem Fangen.

Wetterwechsel bringen Exoten um

Ausgesetzt werden oft Schildkröten; auch die jüngst von einem MAZ-Reporter am Aradosee gefangene und vor der Bombensprengung bewahrte Gelbwangenschildkröte ist bei den Ebelings untergekommen, die damit schon 26 Schildkröten bis zu deren Lebensende versorgen. Immer wieder werden zudem Kornnattern eingesammelt, die wegen ihren bunten Färbung oft für gefährlich gehalten werden, es aber gar nicht sind. „Das sind Einsteigerschlangen, kosten um die 30 Euro und sind sogar in Baumärkten zu kaufen“, berichtet Michaela Ebeling: „Irgendwann sind sie für ihre Besitzer nicht mehr exotisch genug; die schaffen sich dann zum Beispiel eine Cobra an und setzen die Kornnatter aus.“ Die würden, so wie einige Reptilien und auch Igel, den Herbst und Winter überleben, wenn die gleichmäßig kalt sind, doch das sind sie nicht: Der Wetterwechsel bringt sie um.

Von Rainer Schüler