Potsdam

Tierschützer schlagen Alarm: An der Ufern der Havel und der Seen in Potsdam und den Nachbarkreisen häufen sich Rettungseinsätze für Wasservögel, die sich in Angelsehnen verfangen oder gar Angelköder mit Haken verschluckt haben. Nicht immer gelingt es, die Tiere davon zu befreien am Fundort oder in einer der einzigen beiden Tierarztpraxen der Region, die operative Eingriffe wagen, ohne dafür bezahlt zu werden. Oft findet man tote Tiere oder kann die Vögel nicht mehr retten, weil die Verletzungen zu schwer sind.

Diesem Schwan in Zeuthen hat eine Angelmontag einen Fuß schwer abgeschnürt. Doch er hat sich erholt und konnte wieder in die Freiheit entlassen werden. Quelle: Steffen Agatz / Tierrettung Potsdam

Schuld sind Angler, die oft dutzendfach die Ufer der Alten und der Neuen Fahrt säumen, die Nuthemündung, den Hafen der Weißen Flotte, die Havel bei Caputh und Werder und die Seen der weiteren Umgebung Potsdams. Tierschützerin Martina Junge berichtet, dass an der Freundschaftsinsel vor allem russischsprachige Menschen angeln, von denen die meisten die Fische nach dem Fang in Eimern oder Tüten ersticken lassen.

Lesen Sie auch:

Beim Auswerfen der Angeln oder beim Grundangeln verhaken sich Angelmontagen in Bäumen oder am Grund des Gewässers; die Angler schneiden sie an der Angelspitze ab. Dann hängen Sehnen, Kunststoffköder, Wurfbleie und Haken in Bäumen oder am Grund des Gewässers; die Sehnen treiben im Wasser. Wasservögel geraten beim Landen in den Bäumen, beim Schwimmen und bei der Futtersuche in diese Schnüre, verheddern sich und ziehen die Schlingen bei jedem Fluchtversuch noch fester zu, bis Körperteile absterben. Sie halten Köder für fressbar und verschlucken sie; Haken bleiben im Schnabel stecken oder erst im Hals.

Jungschwan stirbt trotz Beatmung

Junge berichtet von einem Schwan mit dem Haken im Schnabel, den sie vergangenen Winter zusammen mit einer Freundin vom Tierschutzverein fangen und in einer Decke verschnüren konnte, um ihm den Haken raus zu drehen. Ende Juli barg sie einen noch grauen Jungschwan, der durch Sehne und Haken am Hals eingeschnürt war und beatmtet wurde; er überlebte trotzdem nicht.

Dieser Jungschwan hatte sich mit Angelsehnen fast erdrosselt, wurde gefangen und beatmet und starb trotzdem. Quelle: Martina Junge

Sie hat das Ordnungsamt mit Fotos und Mails „bombardiert“, worauf das Amt mehrsprachige Zettel mit Verhaltenshinweisen verteilte. Geändert hat das augenscheinlich nichts. Als Verschlimmerung des Problems sieht sie, dass Potsdam das Nachtangeln vergangenes Jahr wieder erlaubt hat. „Die Angler sehen doch gar nicht, ob sie ihren Köderhaken mitten in eine Entengruppe werfen“, sagt sie.

Retter für die schweren Fälle

Steffen Agatz von der Tierrettung Potsdam ist einer, der stets zu den ganz schweren Fällen fährt, zu angelverletzten Vögeln, die manchmal tagelang vor ihm fliehen, zu Kormoranen und Reihern, die schier unerreichbar in Bäumen hängen an Sehnen und Haken.

Dieser Kormoran mit einer Angelmontage im Schnabel war im Februar 2021 an der Neuen Fahrt nicht mehr zu retten. Quelle: Steffen Agatz / Tierrettung Potsdam

„Die Tiere sterben nicht nur durch Erhängen oder das Abschnüren von Körperteilen“, sagt er, „auch durch Verhungern, weil sie mit dem Haken im Hals nicht mehr schlucken können. Sie sterben sogar an Stress, weil sie sich aus ihrer Lage nicht befreien können.“

Todesursache: Stress

Immer wieder hat er tote Kormorane und Reiher eingesammelt und andere aus Bäumen geschnitten, zuletzt im Februar dieses Jahres an der Neuen Fahrt, wo er sogar ins eisige Wasser stieg und hinein fiel, um einen Kormoran zu retten. Er schaffte es, wurde zwar gebissen, konnte dem Tier aber den Haken abkneifen und aus dem Schnabel ziehen.

Das gelingt immer wieder, aber manchmal reicht das nicht. Schwan „Wassili“ etwa hatte diesen Sommer den Haken schon tief im Hals und musste nach dem Röntgen von einer Tierärztin notoperiert werden. Heute irrt er auf der Suche nach seiner verlorenen Familie über die Havel – gut zu erkennen wegen des Silbersprays, mit dem man seine OP-Narben verschloss.

Angelschnüre töten Vögel

Nicht nur die Haken sind gefährlich, öfter noch die Sehne oder die sogenannte Angelmontage – dieses extrem stabile Gebilde aus Haken, Köder, Vorfach und Blei, das auf der Jagd nach Fischen ausgeworfen wird.

Das haben Angler an den Ufern der Havel in Potsdam zurückgelassen – eingesammelt durch die Tierrettung an einem einzigen Nachmittag im Umfeld der Freundschaftsinsel. Quelle: Steffen Agatz / Tierrettung Potsdam

„Was anderes bleibt dem Angler gar nicht übrig“, sagt Agatz: „Das ist Pech, doch man kann sowas vermeiden, wenn man das Gewässer und seinen Untergrund gut kennt.“ Der Berufsfeuerwehrmann hat zahlreiche Einsatzfotos, die Schwäne mit abgeschnürten Füßen zeigen. „Wenn die Blutgefäße durchtrennt werden, stirbt der entzündete Fuß ab.“ Der Schwan braucht ihn aber zum Schwimmen, Starten, Landen und Laufen an Land. Weil er das nicht mehr kann, geht er ein.

Verein beschuldigt Angel-Touristen

Beim 1. Potsdamer Anglerverein am Hinzenberg gibt man russischen Hobbyanglern die Schuld, die schnell viel Fisch angeln und dann in Eimer und Tüten verenden lassen. „Sowas darf man nicht“, sagt der Hafenmeister der Vereins, der anonym bleiben möchte. Man müsse das Tier mit einem Schlag auf den Kopf betäuben und dann per Herzstich töten; nur das sei waidgerecht. „Diese Angelei müsste öfter kontrolliert werden.“

Sowohl der Hafenmeister als auch Martina Junge haben beobachtet, dass Angler aus Berlin anreisen und mit Fahrradhängern voller Fische und Ausrüstung auch wieder via Eisenbahn dorthin verschwinden. Junge und ihre Tierschutzfreundin Sabine Teutscher haben schon mehrfach Angler angesprochen wegen der Fische in Eimern und Tüten und der abgeschnittenen Sehnen, aber nie Verständnis erfahren.

Im Gegenteil: Teutscher stieß an der Neuen Fahrt mal auf einen Angler, dem ein Kormoran den Köder weggefressen und dann den Haken im Schnabel hatte. „Der Mann stand da mit gespannter Sehne und half dem Vogel nicht“, berichtet sie wütend: „Der war betrunken, hatte die Vodka-Flasche neben sich.“ Trotzdem konnte sie den Kormoran packen, mit einem Arm festhalten und ihm mit der anderen den Haken aus dem Schnabel drehen.

Von Rainer Schüler