Tim Bendzko ist der Hauptact beim Potsdamer Stadtwerkefest 2022. Wie das kommunale Unternehmen als Ausrichter des Festes am Montag informierte, tritt der seit 2018 in Potsdam lebende Bendzko am Samstag, dem 9. Juli auf. Vorher spielen die Potsdamer Nachwuchskünstler Sidney Busby und Laurin Wagner. Ein weiterer Auftritt vor Bendzko ist noch nicht klar. Im Laufe des Familiensamstags sind von 14 bis 18 Uhr auch der Sänger und Entertainer Bürger Lars Dietrich und der Zauberer Felix Wohlfahrt zu erleben.

Nach Angaben von Stadtwerkechefin Sophia Eltrop liegt der Etat des Festes dieses Jahr bei knapp über 300.000 Euro, das ist nur ein Drittel der Kosten der früheren Veranstaltungen, deren letzte 2019 stattgefunden hat. Eltrop versicherte, die Ausgaben für das Fest hätten keinerlei Auswirkungen auf die Energiepreise in Potsdam. Eltrop bezeichnete das inzwischen 20. Stadtwerkefest als Dank an die Kunden für ihre Treue zum Unternehmen.

Klassikauftakt am Freitag

Wie sonst auch, beginnt das Programm am Freitagabend mit klassischer, tänzerischer Musik der Jungen Philharmonie Brandenburg, deren Mitglieder aus verschiedenen Musikschulen im Land stammen. Für dieses Konzert ab 20 Uhr werden 3500 Stühle in den Neuen Lustgarten gestellt. Kostenlose Tickets, bis zu vier pro Kunde, kann man ab 26. Mai im Kundenzentrum in der Wilhelmgalerie am Platz der Einheit und in der Mobi-Agentur im Hauptbahnhof bekommen.

Stadtwerkesprecher Göran Böhm erwartet keine besonderen Corona-Anforderungen. Das Gelände werde eingezäunt, sagte er; betreten kann man es durch drei Eingänge. Vor dem Filmmuseum werden zwei Fahrradgaragen aufgestellt.

Von Rainer Schüler