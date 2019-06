Singapur

Der künftige Betreiber der Potsdamer Villa Kellermann, Tim Raue, hat sich erneut in die Liste der 50 besten Restaurants der Welt gekocht. Wie Raue mitteilt, hat sein nach ihm benantes Berliner Zwei-Sterne-Restaurant am Dienstag Platz 40 der Liste erreicht. Raue ist damit erneut der einzige deutsche Koch, der diese Ehre zuteil wird.

Euphorische Reaktion der Gastronomen

Entsprechend euphorisch fällt die Reaktion des Kochs und seiner Restaurantleiterin und ehemaligen Ehefrau Marie-Anne Raue aus: „Wahnsinn! Wir freuen uns unglaublich, dass unser Berliner Restaurant auch in diesem Jahr diese internationale Anerkennung erhalten hat. Herzlichkeit, Disziplin, Mut, Ehrgeiz und Leidenschaft sind die Attribute, die unser grandioses Team und wir jeden Tag leben und damit versuchen, unsere Gäste zu begeistern! Berlin ist in den letzten Jahren zum kulinarischen Epizentrum Deutschlands geworden und auch mit zwei weiteren Restaurants in der erweiterten Liste vertreten, was uns für unsere Kollegen ungemein freut“,so die beiden Gastronomen.

Die Liste „The World's 50 Best Restaurants“ wird anhand der Stimmen einer einflussreichen Gruppe von mehr als 1.000 führenden Experten aus der internationalen Gastronomie aufgestellt. Je 40 Mitglieder und ein Vorsitzender aus insgesamt 26 Regionen weltweit bilden die „The World’s 50 Best Restaurants Academy".

Neue Küche ist angekommen

Tim Raue war zur Preisverleihung selbst in Singapur, wie er auf seinem Instagram-Profil zeigt.

Inwurde derweil die neue Küche für dieangeliefert. Bilder dieser Kreativzentrale seines Restaurants willin Kürze veröffentlichen.

