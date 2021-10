Potsdam

Die Herbstferien stehen vor der Tür – und bei den Schülern soll keine Langeweile aufkommen. In Potsdam gibt es ein umfangreiches Ferienprogramm – nahezu im Umfang der Prä-Corona-Zeit. Nicht nur für Kinder und Familien, sondern auch für Jugendliche besteht ein zahlreiches Angebot von Ausflügen und Workshops. -

Die Stadt hat dazu wieder ihren Ferienpass aufgelegt. Er wird von der Medienwerkstatt Potsdam des Fördervereins für Jugend und Sozialarbeit erstellt. Es gibt ihn seit mehr als 30 Jahren als Dachmarke für viele Ferienangebote der Einrichtungen und Vereine in Potsdam. Darunter befinden sich Tagesveranstaltungen, Workshops, Camps und Ferienfahrten. Es gibt für Ferienpass-Nutzer teilweise Vergünstigungen.

Hier eine Übersicht der Angebote in den Herbstferien in Potsdam – mit und ohne Ferienpass:

Lindenpark: Trommeln und DJ

Im Drum- and Percussion-Camp des Lindenpark können Jugendliche zwischen zehn und 18 Jahren unter der Anleitung von Musikern eine Band gründen. Vom zwölften bis zum 15. Oktober werden mit verschiedenen Rhythmusinstrumenten Trommelstücke eingeübt. Das Angebot ist kostenfrei; hier geht es zur Anmeldung.

Babelsberger Lindenpark Quelle: Bernd Gartenschläger

Ebenfalls im Lindenpark können Mädchen zwischen zwölf und 18 das DJing erlernen. Frauen sind im Beruf des DJs unterrepräsentiert, daher möchte der Workshop den Mädchen Vorbilder zeigen und den Spaß am Auflegen wecken. Organisiert vom Zentrum für Popularmusik können die jungen Frauen vom elften bis 15. Oktober in die Musikkultur eintauchen. Der Workshop ist kostenfrei, die Anmeldung ist hier möglich.

Freiland: Das eigene Musikvideo

Der Treff Clubmitte auf dem Freiland an der Friedrich-Engels-Straße hat einen viertägigen musikalischen Workshop im Angebot. Beim Coversongcamp zeigen Coaches den Teilnehmenden (zwölf bis 16 Jahre) verschiedene Instrumente zum Ausprobieren. Dann üben sie als Band Stücke und führen sie auf – den Auftritt gibt es später sogar als Video-Mitschnitt. Hier kann man sich noch anmelden.

Biosphäre: Quiz zu den Exoten

Auch die Biosphäre Potsdam bietet in den Ferien ein erweitertes Programm an. Dieses Jahr gibt es ein Rätselabenteuer durch den Dschungel. Ein Quiz führt durch die exotischen Tiere und Pflanzen und ist für die ganze Familie gedacht. Das Angebot ist im Eintrittspreis enthalten, jedoch müssen die Eintrittskarten vorab Online gekauft werden.

Naturkundemuseum: Schutz der Vögel

Potsdamer Naturkundemuseum Quelle: Bernd Gartenschläger

Das Naturkundemuseum Potsdam geht in den Ferien der Frage nach, wohin die Vögel verschwunden sind. Nachgestellte Lebensräume geben einen Überblick über regionale und bedrohte Vogelarten. Außerdem erfährt man in der Familienführung, wie man die Tiere schützen kann. Das Angebot ist für Kinder ab sechs Jahren geeignet und kostet zuzüglich zum Eintritt zwei Euro pro Person. Die Anmeldung zu einer der Führungen am 20. Oder 21. Oktober erfolgt unter der 0331/2 89 67 07.

Volkshochschule: Yoga, PC und fantastische Tierwesen

Wer auch in den Ferien etwas Neues lernen will, ist bei der jungen Volkshochschule gut aufgehoben. Neben Mathe und Englisch-Auffrischungen gibt es auch „Fit am PC“ Kurse, zum Beispiel Excel und Word für die Schule. Daneben hat die VHS auch sportliche Aktionen im Programm. In Altersgruppen unterteilt wird Yoga angeboten; Mädchen zwischen zwölf und vierzehn können für 17,50 Euro Selbstverteidigung erlernen. Auch können Kreativkurse, wie „Fantastische Tierwesen und wo sie zu zeichnen sind“ belegt werden. Hier können Kinder zwischen acht und vierzehn Jahren die Tiere aus dem Naturkundemuseum nachzeichnen. In den Kosten von 11,20 Euro pro Kind ist der Eintritt in das Museum bereist enthalten. Zu weiteren Workshops und der Anmeldung geht es hier.

Urania: Flug durch das All

Planetarium der Urania Potsdam. Quelle: mueller_m

Wer auf eine Planetenreise durch unser Sonnensystem gehen möchte, wird im Urania Planetarium fündig. Der 360 Grad Flug durch das All ist für Kinder ab sechs Jahren empfohlen. Außerdem werden im Planetarium regelmäßig Sternensagen für Kinder erzählt. Wissen über die Sternenbilder wird hier mit Märchen kombiniert. Beide Veranstaltungen finden mehrmals wöchentlich statt und kosten sechs Euro Eintritt.

Falkenhof: Flugshow der Greifvögel

Falkenhof des Wald-Jagd-Naturerlebnis in den Potsdamer Ravensbergen. Quelle: Michael Hübner

Personen in jedem Alter kommen auf dem Falkenhof Ravensberg auf ihre Kosten. Unter dem Motto „Greifvögel hautnah erleben“ kann am neunten, zehnten oder 16. Oktober eine Flugshow erlebt werden. Für die 5,50 Euro Eintritt gibt es zusätzlich Einblicke in die Falknerei und einen Streichelzoo.

Treffpunkt Freizeit: Kreativ und aktiv

Wie immer bietet auch der Treffpunkt Freizeit ein umfangreiches Ferienangebot an. Allerdings sind die meisten Kurse laut Website schon ausgebucht. Freie Plätze bietet noch die Keramikwerkstatt, in der die Kinder Igel oder Schweinchen oder etwas ganz anderes modellieren können. Zudem wird an jedem Dienstag eine „Offene Holzwerkstatt“ angeboten. Ideen kann man mitbringen, Werkzeug und Anleitung vor Ort.

Von Tatjana Tiefenthal