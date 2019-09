Tödlicher Unfall auf Oktoberfest: Polizei prüft verschiedene Versionen

Potsdam

Am Morgen nach dem tödlichen Zwischenfall auf dem Oktoberfest im Potsdamer Lustgarten ist die Ursache des Unglücks noch nicht geklärt. Wie die 29-jährige Rumänien „mehrere Meter“ tief fallen konnte auf dem schräg konstruierten Fahrgeschäft mit der rotierenden Scheibe und den drehenden Gondeln darauf, ist rätselhaft.

Ein Mitarbeiter eines nahe gelegenen Schaustellergeschäftes sagte der MAZ, die Frau sei in einer Gondel gewesen, deren Bügel nicht eingerastet war, als sie sich drehte; sie sei dann in hohem Bogen aus der Gondel geschleudert worden,

Dem scheint die Darstellung der Polizei zu widersprechen, wonach die Frau eine Mitarbeiterin des „Playball“-Fahrgeschäftes war; die üblicherweise die Fahrchips an den Gondeln einsammeln, sogar, wenn die bereits angefangen haben sich zu drehen. Dann „springen“ sie ab.

Das Unglücks-Karussell Quelle: Rainer Schüler

So jedenfalls beschreibt Thomas Müller als Vorsitzender des Brandenburgischen Schaustellerverbandes „Sanssouci“ die gängige Praxis seit vielen Jahren. Der Eisenhüttenstädter hat mehrere Schaustellergeschäfte unmittelbar neben und gegenüber dem Unglücks-Karussell und war am Sonntag einer der ersten am Unglücksort; er rief den Rettungswagen; was jemand anderes parallel auch tat. „Ich habe nur einen dumpfen Knall gehört“, sagt er; „wahrscheinlich den Aufschlag der Frau auf dem Boden.“ Er sei sofort zum „Playball“ gerannt, wo die Frau in einer verblüffend kleinen Blutlache lag und noch atmete. Mehrere Kinder hätten das Unglück miterlebt.

Die Frau stand bei Inbetriebnahme des Fahrgeschäftes „Playball" auf der sich drehenden Plattform. Nach dem Unfall wurde das Fahrgeschäft abgesperrt und das Fest geschlossen.

Die Schaustellerfamilie aus Stahnsdorf, bei der die Frau und ihr Lebensgefährte arbeiteten, stehe unter Schock und sei nicht ansprechbar: „Wir alle stehen unter Schock. Wir wissen nicht, wie es weitergehen soll.“ Sollte das Fest weitergehen, werde man die Geräuschkulisse aus Anstand gegenüber dem Opfer, den Angehörigen und dem betroffenen Schausteller runterfahren. Der Familie der Schausteller wurden am Unglücksabend Seelsorger zur Seite gestellt.

An diesem stürmischen Montagmorgen ist die Polizei vor Ort; das Gelände um das Karussell ist mit Flatterbändern gesperrt. Mitarbeitern von Schaustellerbetrieben stellen umgewehte Zäune wieder auf und knüpfen abgerissene Wimpelketten wieder an. Die Stimmung ist gedrückt.

Von Rainer Schüler