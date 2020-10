Ein Jahr ist es her, dass Unfalltod einer jungen Frau die Potsdamer Herbstkirmes erschütterte. Jetzt hat der Prozess gegen die Schaustellerin, die einen falschen Knopf an einem Karussell gedrückt und so für das Unglück verantwortlich sein soll, begonnen. Doch weder die Angeklagte noch ihre Verteidigung erschienen vor dem Potsdamer Amtsgericht.