Berliner Vorstadt

Am frühen Mittwochmorgen kam es gegen 8.15 Uhr zu einem tödlichen Arbeitsunfall auf der Baustelle in der Behlertstraße. Wie die Stadtverwaltung Potsdam am Mittwochnachmittag mitteilte, sei ein Mitarbeiter eines beauftragten Dienstleisters der Energie und Wasser Potsdam (EWP) bei Tiefbauarbeiten vor Ort verunglückt. Dabei habe sich der Mann so schwer verletzt, dass er trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen seinen schweren Verletzungen erlegen ist.

Die Stadtverwaltung sowie Geschäftsführung der EWP drückten den Angehörigen ihr tiefes Mitgefühl aus. „Unser aufrichtiges Beileid gilt den Angehörigen des Verunglückten. Ausdrücklich möchte ich mich bei den Bauarbeitern vor Ort bedanken, die sofort erste Hilfe geleistet haben. Leider ist ihr Kollege dennoch verstorben. Unser Mitgefühl gilt auch seinen Kolleginnen und Kollegen auf der Baustelle“, sagte Potsdam Baubeigeordneter Bernd Rubelt.

Zum Unfallhergang machten bisher weder die Polizei, die Stadtverwaltung noch die EWP nähere Angaben. Dies werde derzeit durch die zuständigen Behörden untersucht, hieß es. Die Polizei hat von Amts wegen ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet, zudem wurde das Amt für Arbeitsschutz über den Unfall informiert.

