Berliner Vorstadt

Ein tödlicher Arbeitsunfall hat sich am Mittwochmorgen gegen 8.15 Uhr auf einer Baustelle in der Berliner Vorstadt ereignet. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein Mann aus bislang ungeklärter Ursache von der Schaufel eines Baggers getroffen. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen erlag der Mann noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Das Amt für Arbeitsschutz wurde über den Unfall informiert. Die Polizei hat von Amts wegen ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet.

Von MAZonline