Drewitz

Ein 62-jähriger Potsdamer ist am Mittwochnachmittag aus einem Fenster seiner Wohnung in der 4. Etage gestürzt. Der tödliche Vorfall ereignete sich in der Eduard-von-Winterstein-Straße in Drewitz. Der Mann erlag wenig später im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Die Polizei leitete ein Todesermittlungsverfahren ein, in welchem nun die genauen Umstände ermittelt werden. Auch ein möglicher Suizid wird in diesem Zusammenhang geprüft, teilte die Polizei mit.

Von MAZonline