Tödlicher Bahnunfall am Samstagmorgen auf der Zugstrecke zwischen Brandenburg an der Havel und Berlin: Gegen 7.30 Uhr kollidierte ein Regionalexpress der Deutschen Bahn in dem Potsdamer Stadtteil Golm mit einer Person. Trotz eingeleiteter Vollbremsung kam der Zug nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und erfasste die Person. Ein hinzugerufener Notarzt konnte nur noch den Tod der Person feststellen.

Bahnstrecke über Stunden voll gesperrt

Der Lokführer des Regionalexpresses ist von einem Seelsorger betreut worden. Für die Unfallaufnahme und Bergung der Unfallstelle war die Bahnstrecke mehrere Stunden lang voll gesperrt. Wie es zu dem Unfall kam ist bislang unklar und ermittelt die auch vor Ort gewesene Polizei.

