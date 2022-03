Waldstadt

Nach dem gewaltsamen Tod einer Frau im Potsdamer Wohngebiet Waldstadt II wird der Tatverdächtige an diesem Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt. „Wir haben soeben Antrag auf Haftbefehl beim Amtsgericht Potsdam gestellt“, erklärte Staatsanwalt Markus Nolte auf MAZ-Anfrage. Der Mann soll bis zum Abend vernommen werden. Es handelt sich um einen 41-Jährigen.

Verletzte Frau ist außer Lebensgefahr

Ihm wird vorgeworfen, am Dienstag eine Frau getötet und eine weitere Frau verletzt zu haben. Die verletzte Frau sei „außer Lebensgefahr“. Ob es sich bei den Frauen um seine Ehefrau oder Lebenspartnerin, sowie die Tochter handelt, wollte die Staatsanwaltschaft aus ermittlungstaktischen Gründen nicht bestätigen. „Sie kannten sich, aber wie intensiv ist Gegenstand der Ermittlungen. Der Tatverdächtige hatte keinen Wohnsitz in der Wohnung“ in der Straße Am Schlangenfenn, sagte der Staatsanwalt. Das Alter der Getöteten und der Verletzten bleibt ein Geheimnis. Nolte erklärte allerdings, dass beide Frauen volljährig sind.

Die verstorbene Frau erlitt „Gewalteinwirkungen im Oberkörperbereich“, ob es sich um Stichverletzungen handelt und was für eine Tatwaffe genutzt wurde, bleibt zunächst offen. „Sie verstarb noch in ihrer Wohnung“, so Nolte. „Der genaue Zeitpunkt ist Gegenstand der gerichtsmedizinischen Untersuchung.“ Am Dienstag hieß es in der Nachbarschaft, dass Ersthelfer die Frau noch lebend angetroffen hatten.

Zeugen berichteten der MAZ zudem, dass der Tatverdächtige blutüberströmt und selbst verletzt aus dem Haus kam. Ob er sich die Wunden selbst zugefügt hatte und ob es sich womöglich um Stichverletzungen handelt, wird zu diesem Zeitpunkt noch nicht veröffentlicht. „Es sollen noch Zeugen vernommen werden. Da ist es nicht gut, wenn diese zuvor etwas in der Zeitung lesen oder jemand daraufhin seine Angaben anpasst“, erklärte Nolte die Zurückhaltung von Informationen.

