Bornstedter Feld

Die Suche nach einem stillen Örtchen für das dringende Bedürfnis ist in Potsdam kompliziert geworden. Die Schließung von Einzelhandel und Gastronomie hat auch viele schnell erreichbare Toiletten vom Netz genommen, und zahlreiche öffentliche WCs sind derzeit schlicht geschlossen. So sorgen etwa die unbenutzbaren Toiletten im Potsdamer Volkspark bei vielen Besuchern für Unmut: Sechs WC-Container stehen im Park, doch nur zwei davon sind derzeit geöffnet.

Pro Potsdam : Wege sind zumutbar

Es ist dabei vor allem die Schließung der Örtlichkeiten an den Spielplätzen, die manchen ärgert. So schreibt der Stadtverordnete Sascha Krämer (Linke) auf Twitter: „Wäre es nicht schön, wenn die Toiletten dort offen sind, wo Kinder bei geschlossenen Kitas und Horten sind – an den Spielplätzen? Auch die Omas und Opas würden sich darüber freuen.“

Anzeige

Potsdam

Doch mit dem Aufschließen der Türen sei es nicht getan, erklärt eine Sprecherin der Pro, die den Park betreibt: „Vier WC-Standorte sind in Containerbauweise errichtet, aufgrund fehlender Infrastruktur nicht winterfest und müssen daher in der Frostperiode außer Betrieb genommen werden.“ In den letzten Jahren seien dies jeweils rund vier Monate gewesen. Die übrigen beiden Toilettenhäuschen seien aber nicht weit entfernt von den Spielplätzen, jeweils 150 und 350 Meter. „Das ist nach unserer Einschätzung zumutbar.“

Lesen Sie auch:

„Die Familien brauchen eine klare Kommunikation“ – Was eine Erzieherin aus Potsdam über die Kita-Öffnung denkt

Das tägliche Corona-Update aus Potsdam

Krankentransport in der Pandemie: Fahrer wünscht sich mehr Rücksichtnahme und Entgegenkommen

Sascha Krämer sieht das anders. „Ich halte das für ältere Menschen und kleine Kinder, die viel Zeit auf den Spielplätzen verbringen, nicht für zumutbar“, schreibt er. Der MAZ gegenüber kündigt der Stadtverordnete einen Vorstoß zur Änderung der Situation in der Stadtverordnetenversammlung an.

Schlossparks haben winterfeste Toiletten

Anderenorts gibt es zwar keine Spielplätze, aber dafür auch im Winter Besuchertoiletten. Die Potsdamer Schlossparks Sanssouci, Babelsberg und Neuer Garten verfügen allesamt über WCs in fester Bauweise. „Teils sind die Örtlichkeiten sogar beheizt, in jedem Fall sind die geöffnet“, sagt Frank Kallensee, Sprecher der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten. Abschließen musste die Stiftung demnach nur die Toiletten in den ohnehin geschlossenen Besucherzentren der Schlösser.

Ärger am Genussmarkt

Ebenfalls außer Betrieb sind einige der City-Toiletten des Berliner Unternehmens Wall, auch wenn ein Unternehmenssprecher das dementiert. Besonders das Häuschen auf der Promenade an der Hegelallee ist fast immer unbenutzbar.

Besonders ärgerlich ist das für den Leiter des nahen Wochenmarkts. „Diese Toilette ist offenbar sehr oft kaputt“, sagt Steven Sapke verärgert. „Wir haben für die Händler deshalb ein Dixi-Klo mit Hand- und Flächendesinfektion, aber für alle Besucher und vor allem für behinderte Menschen ist das eine Katastrophe“, sagt er. Und auch die nächstgelegene öffentliche Toilette im Parkhaus gegenüber sei zu – seit Ausbruch der Corona-Pandemie.

Von Saskia Kirf