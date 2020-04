Tornado-Jet über Potsdam: Bundeswehr spricht von „Routineflug“

Potsdam

Aufmerksamen Beobachtern dürfte am Donnerstag etwas Ungewöhnliches am Himmel über Potsdam aufgefallen sein: Am Vormittag zog ein Militärflugzeug vom Typ „Tornado“ seine Kreise über der Landeshauptstadt. Nach Angaben der Bundeswehr handelte es sich dabei um einen „Routineflugbetrieb“ in Höhe von 3000 Metern.

Flugzeuge der Luftwaffe der Bundeswehr über städtischem Raum mögen ungewöhnlich sein, sind aber erlaubt. „Grundsätzlich ist über dem gesamten Gebiet der Bundesrepublik Deutschland militärischer Flugbetrieb zulässig“, erklärte Hauptfeldwebel Almir Hrnic auf Anfrage der Märkischen Allgemeinen Zeitung. Das sei im Luftverkehrsgesetz festgelegt. Zu dem Zweck und der genauen Route des Routineflugs gab die Bundeswehr keine weitere Auskunft.

Tiefflug auf nur 30 Metern

Das Tornado-Kampfflugzeug „PA-200 Tornado“ ist rund 17 Meter lang und etwa 29 Tonnen schwer. Die Luftwaffe der Bundeswehr verfügt insgesamt über 85 solcher Maschinen. Den Jet gibt es in verschiedenen Varianten: Als sogenannte Jagdbomber, Abfangjäger und Aufklärungsflugzeug. Laut Bundeswehr kann der Jet bei manueller Steuerung auf eine Flughöhe von nur 30 Metern sinken.

In ländlichen Regionen Brandenburgs wie der Prignitz wurden schon häufiger Kampfflugzeuge beobachtet, im Stadtgebiet sind solche Sichtungen eher ungewöhnlich.

Von Hannah Rüdiger