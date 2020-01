Babelsberg

Der herbeieilende Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen: Am Montag ist eine Person in einer S-Bahn ums Leben gekommen. Wie genau der Mann zu Tode kam, ist derzeit noch unklar, jedoch sei eine „Einwirkung Dritter momentan nicht zu erkennen“, so Polizeidirektionssprecher Oliver Bergholz auf MAZ-Anfrage. Der leblose Mann wurde auf einer Sitzgruppe gefunden, am Bahnhof Babelsberg kam es dann zum Notarzteinsatz, so Bergholz.

Die PNN berichtete zuerst über den Vorfall, dessen genauen Umstände derzeit noch unklar sind. Aufgrund des Notarzteinsatzes kam es auf der Linie S7 zu Verzögerungen.

Von Johanna Apel