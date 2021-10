Potsdam

Ordnung muss sein. Selbst an diesem Abend, der aller Voraussicht nach für eine lange, lange Zeit ihr letzter in Freiheit werden sollte. Folgt man der Staatsanwaltschaft, dann ist Ines R. – Potsdamerin, 52 Jahre, verheiratet, Mutter zweier Söhne – an diesem Abend, planvoll und heimtückisch vorgegangen. Folgt man den Polizisten, die den Tatort untersucht haben, war sie auch besonders gründlich.

Auf den Nachttischen der Menschen, die Ines R. ins Bett gebracht und die sie zugedeckt hat – denen sie die Kehle durchgeschnitten hat, finden die Beamten die Lage- und Wendepläne; darauf liegen noch die Kugelschreiber. So ein Plan gibt Auskunft darüber, welche Pflegekraft den Bewohner, die Bewohnerin aufgesucht hat und wann das war. Ines R. hat sich am 28. April in die Listen ihrer Opfer eingetragen: Hinter der Uhrzeit – 20 Uhr – setzt sie ihr Kürzel. Um kurz nach 20 Uhr dann hat Ines R. laut Staatsanwaltschaft ihren tödlichen Rundgang über die Station begonnen. Als die Polizei um 21.07 Uhr im Oberlinhaus eintrifft, sind zwei Männer und zwei Frauen verblutet, eine Bewohnerin ringt mit dem Tod, kann aber gerettet werden.

„Ich hatte niemanden“

Ordnung muss sein und Struktur. Gerade in einem Leben wie dem, der wegen vierfachen Mordes Angeklagten: Seit der Kindheit hat Ines R. psychische Probleme, kämpft nach eigenen Aussagen mit sich und mit allem, was sie umgibt. Von der Mutter fühlt sie sich ungeliebt und mag auch selbst die Mutter nicht – nicht ihren Geruch, nicht ihre Art und Weise. Der Vater, dem sie mehr zugetan ist, verschwindet nach der Scheidung der Eltern früh aus ihrem Leben. Die ältere Halbschwester schlägt sie. Freunde hat sie keine. Geht sie aus dem Haus, fühlt sie sich beobachtet, komisch angeguckt. Sie verkriecht sich. Ines R. sagt: „Ich hatte niemanden.“

Sie sagt auch, sie orientiert sich schon immer „an Dingen“. Zum Beispiel an der Schule. „Ich habe alles auswendig gelernt, ich habe gute Noten bekommen. – Das war wie eine Ablenkung.“ Später gibt ihr die Arbeit in der Pflege diesen Halt und auch die Anerkennung, nach der sie sich so sehr sehnt. „Ich hab mir gesagt, wenn ich arbeiten kann, bin ich gesund.“ – Aber wie gesund ist Ines R.? Und wie krank?

Ab dem dritten Lebensjahr hat sie „furchtbare Alpträume“. Ab dem Kindergarten kann sie ihre Umwelt nicht mehr ertragen – nicht einmal mehr das Rauschen der Bäume, sagt sie. Sie ist elf, als sie zum ersten mal sterben will: „Ich wollte einfach nicht mehr da sein.“ Sie hält die Luft an, so lange sie kann – und lebt weiter. Mit vierzehn schneidet sich das Mädchen, das zwar Einsen um Einsen mit nach Hause bringt, aber nur zuschauen kann, wie andere in ihrem Alter nach dem Unterricht gemeinsam etwas unternehmen, beide Pulsadern auf: „Im Gedanken, das Leben sei zu schwer und nicht mehr zu ertragen.“

In der DDR Opfer von Medikamentenversuchen

Nach diesem Suizidversuch, der nicht der einzige bleiben wird, besorgt ihr die Mutter eine Psychologin, mit der Ines R. aber nicht reden kann: „Ich konnte überhaupt nie über meine Gefühlszustände sprechen“, sagt sie. „Was ich gedacht und gefühlt habe, konnte ich einfach nicht in Worte fassen.“ Wenig später haut sie von zu Hause ab, wird von der Polizei aufgegriffen, kommt für acht Monate in die geschlossene Kinder- und Jugendpsychiatrie der Berliner Charité – ihr Trauma, wie sie heute sagt. „Angeblich war ich nicht therapiefähig.“ Unter körperlicher Gewaltanwendung hätten ihr die Ärzte daraufhin Medikamente gespritzt – klinische Tests für Pharmaunternehmen in Westdeutschland und der Schweiz, für die die DDR dringend benötigte Devisen einstreicht. Ines R. ist als Opfer dieser Medikamentenversuche anerkannt: Vor zwei Jahren wurde sie entschädigt, erhielt als Wiedergutmachung 9000 Euro.

Unter finanziellem Druck

Geld, das sie gebrauchen kann. Mit ihrem Mann, mit dem sie seit ihrem 18. Lebensjahr zusammen ist, hat sie im Potsdamer Norden ein Haus gekauft, Kredite aufgenommen. „70 000 Euro sind noch offen“, sagt Ines R. – deshalb habe sie trotz aller Überlastung, auch das Angebot des Oberlinhauses, den Pflegejob gegen eine Stelle in der Hauswirtschaft zu tauschen, ausgeschlagen. Dort hätte sie weniger verdient – zu wenig, sagt Ines R., sie sei doch der Hauptverdiener in der Familie.

Zwanzig Jahre lang hat Ines R. Kinder mit Behinderungen gepflegt, elf Jahre lang Erwachsene. „Ich konnte mir nie einen anderen Beruf vorstellen“, sagt sie. „Mein Beruf war meine Berufung.“ Die Arbeit habe ihr Spaß gemacht, habe sie bereichert. Sie habe ihr Glücksgefühle beschert, aber auch Momente tiefster Verzweiflung.

„Ich bin unter Tränen zur Arbeit gefahren“

Ines R. hat selbst einen behinderten Sohn – die Folge einer Hirnhautentzündung im zweiten Lebensjahr. Sie beschreibt ihn als aggressiv, autistisch, extrem anstrengend. Das Zusammenleben koste sehr viel Kraft. Als der Junge noch klein ist, hat sie eine Zeit lang Unterstützung von einer Familienhelferin des Jugendamtes. Als die Einschulung naht und das Oberlinhaus zeitgleich neue Wohnstätten für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen eröffnet, raten ihr die Kolleginnen, den Sohn dorthin abzugeben. Ines R. folgt dem Rat: „Das war ganz schwer für mich“, sagt sie. Noch schwerer ist für sie damals, dass sie im gleichen Heim tätig ist. „Ich bin unter Tränen zur Arbeit gefahren und unter Tränen nach Hause, weil ich es nicht ertragen konnte.“ Da arbeite sie in der Pflege, könne aber dem eigenen Jungen nicht helfen...

Kritik an Zuständen in der Pflege

Mit einem Burn-out kommt sie in die Klinik, bekommt erstmals seit beinahe zwei Jahrzehnten wieder Psychopharmaka. Zuvor versucht sie, mit Alkohol zu kompensieren, sie sei aber nicht abhängig gewesen, betont sie. Ines R. berichtet von ständigen Hochs und Tiefs: „Ich konnte selbst nicht einschätzen, wie es mir am nächsten Tag geht.“ Die Heimleitung nimmt sie schließlich aus dem Kinder- und Jugendbereich und setzt sie bei Erwachsenen ein. Ab da verschlechtert sich ihr Zustand offenbar nochmals – und das, sagt Ines R., habe mit den Zuständen in der Pflege allgemein und mit den Zuständen im Thusnelda-von-Saldern-Haus speziell zu tun.

Die Tat hatte Trauer und Entsetzen ausgelöst – nicht nur in Potsdam. Quelle: Julius Frick

Die Rechnung, die die Angeklagte aufmacht, ist evident: Demnach kommen auf acht zu betreuende Kinder drei Pflegekräfte. Drei Pflegekräfte müssten im Erwachsenenbereich allerdings zwanzig Personen pflegen. „Das war einfach nicht zu schaffen“, sagt Ines R. „Und wenn wir zu dritt waren, waren wir schon gut, aber oft waren wir nur zu zweit, weil es viele Krankmeldungen gab oder Leute aufgehört haben. – Wenn man auf Dauer zu zweit ist, ist es nicht machbar.“ Dann werde vieles gestrichen: Duschen, Baden, Kaffee, Spaziergänge. „Dann musst Du die Leute um 13 Uhr ins Bett bringen.“

Vorwürfe der Chefin gegenüber

e habe das der Heimleiterin gemeldet. Antwort: „Da müssen wir durch, es wird auch wieder bessere Zeiten geben.“ Bis dahin heiße es „satt, sauber, zufrieden“. Die Chefin habe keine Leasingkräfte angefordert, weil diese zu teuer seien. „Dass die Bewohner rebelliert haben, weil sie drinnen bleiben mussten, hat keinen interessiert“, sagt Ines R., „auch nicht, dass die Leute geweint haben, weil sie in ihren Betten bleiben mussten.“

Besonders schlimm sei die Frühschicht: „Ich habe im letzten Jahr nur noch den Spätdienst gemacht, weil ich diese Frühdienste nicht mehr ertragen konnte – alle haben so empfunden.“ Anders als ihre Kollegen hätte sie aber keine Überlastungsanzeigen geschrieben: „Weil ich wusste, was passiert – dass man runter zur Hausleitung musste und einem gesagt wurde, dass man sich einen anderen Arbeitsplatz suchen soll, wen man es nicht schafft.“

Sie griff nur die Bewohner an, denen sie zugeteilt war

Ordnung muss sein. Der Schichtplan, der in der dritten Etage des Thusnelda-von-Saldern-Hauses an der Wand hängt, zeigt am 28. April, dass Ines R. für die Spätschicht eingeteilt ist. Er zeigt auch die Bewohnerinnen und Bewohner, um die sie sich an diesem Abend zu kümmern hat. Es sind Martina W. (31), Christian S. (35), Lucille H. (42), Andreas K. (56) und Elke T. (43). Es sind die fünf Menschen, an deren Betten sie getreten ist, um sie zu töten. An allen anderen Türen ist Ines R. vorbei gegangen. – Die Verhandlung wird am 2. November fortgesetzt.

Von Nadine Fabian