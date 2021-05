Potsdam

Der Schock nach der Gewalttat im Oberlinhaus sitzt noch immer tief: Eine Pflegerin soll im Thusnelda-von-Saldern-Haus vier ihr anvertraute Menschen mit Behinderung getötet und eine weitere Bewohnerin schwer verletzt haben. Die Tatverdächtige soll an einer psychischen Vorerkrankung leiden. Offiziell bestätigt ist der Verdacht bisher nicht, doch es gibt konkrete Anhaltspunkte: Das Amtsgericht Potsdam hat die 51-Jährige in ein psychiatrisches Krankenhaus in Brandenburg an der Havel eingewiesen. Zudem hat ihr Ehemann der Polizei nach MAZ-Informationen in der Tatnacht zu Protokoll gegeben, dass sie an einer schweren psychischen Erkrankung leide und dauerhaft Medikamente einnehme. Ob das der Grund für die Tat sein könnte, ist derzeit noch unklar. Doch es wäre nicht die erste schwere Gewalttat in Potsdam, bei der eine psychische Erkrankung einen Menschen zum Täter hat werden lassen.

Junger Mann attackiert Frau in deren Villa

So war Ende 2019 ein junger Mann in eine Villa am Neuen Garten eingebrochen und hatte die Hausherrin mit Schlägen auf den Kopf schwer verletzt. Im Sicherungsverfahren gegen ihn stellte sich heraus, dass er in seiner Kindheit in der Villa gewohnt hatte – die glücklichste Zeit seines Lebens, wie er vor Gericht sagte. Schon vor der Tat war er einige Male um das Haus geschlichen und redete davon, dass dessen neue Bewohner es gestohlen hätten und er es sich nun zurückholen würde. Wie der psychiatrische Sachverständige in dem Verfahren feststellte, leidet der junge Mann an endogener Psychose aus dem schizophrenen Formenkreis – er habe im Zustand der Schuldunfähigkeit gehandelt: Er sei unfähig gewesen, das Unrecht seiner Tat einzusehen und danach zu handeln.

Mitbewohner vom Balkon geschmissen

In einem anderen Fall lautete der Vorwurf Mord: Der an einer paranoiden halluzinatorischen Schizophrenie erkrankte Beschuldigte hatte an einem Januarabend 2019 im betreuten Wohnen einen Mitbewohner gepackt und vom Balkon in den Tod gestürzt. In dem Sicherungsverfahren hatte das Landgericht die Frage zu klären, ob er eine Gefahr für sich und andere darstellt und daher dauerhaft in einer psychiatrischen Fachklinik unterzubringen ist, wie es der psychiatrische Sachverständige empfohlen hatte und sowohl Staatsanwaltschaft als auch Verteidigung forderten. Das Gericht kam dem nach.

Wie gefährlich ist Schizophrene?

Was hat es mit dieser Erkrankung auf sich? Das erklärt Lieselotte Mahler, Chefärztin der Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie in den Kliniken des Theodor-Wenzel-Werks (TTW) in Berlin-Nikolassee.

Das Landgericht Potsdam ist regelmäßig mit Verfahren beschäftigt, bei denen die Anklage auf Totschlag oder Mord lautet, die Beschuldigten aber nicht verurteilt werden, weil sie an Schizophrenie erkrankt und schuldunfähig sind. – Sind Schizophrene gefährlicher als andere?

Lieselotte Mahler: Das kann man so allgemein nicht sagen. Die Einschätzung des Gewaltrisikos von Menschen mit psychischen Erkrankungen beschäftigt die Wissenschaft schon lange und es hat sich gezeigt, dass pauschale Aussagen hierzu nicht möglich sind. Risikofaktoren für Gewalt sind sehr vielfältig. Eine Schizophrenie kann ein Risikofaktor für Gewalt sein – genauso wie zum Beispiel junges Alter, männliches Geschlecht oder Alkoholkonsum. Meistens kommen viele Risikofaktoren zusammen. Menschen mit Schizophrenie sind allerdings wesentlich häufiger Opfer von Gewalt als Täter und Täterinnen. Eine gute und sinnvolle Risikoeinschätzung und Prävention kann deshalb nur individuell erfolgen. Entscheidend ist, dass Risiken im Fall einer Erkrankung erkannt und offen angesprochen werden. Die Risiken sind klein, aber man muss trotzdem offen mit ihnen umgehen. Dazu gehört auch, die Erkrankung gut zu behandeln.

Menschen mit Schizophrenie werden häufig Opfer von Gewalt?

Ja, das Risiko, selbst Opfer von Gewalt zu werden, ist für Menschen mit psychischen Erkrankungen viel höher, als das Risiko Gewalt auszuüben. Es ist vielfach belegt, dass psychische Erkrankungen Ursache wie auch Folge von Gewalterfahrungen sind. Unterschiedliche Studien gehen von einem etwa zehn-fachen Viktimisierungsrisiko für psychisch erkrankte Menschen aus, zum Teil sogar höher – je nachdem nach welchen Kriterien man das untersucht, zum Beispiel Art der Erkrankung, Art der Gewalt.

Über die Frage, ob jemand, der zum Täter geworden ist, auch schuldfähig ist, entscheiden am Ende Gerichte...

Aus einer psychischen Erkrankung folgt nicht automatisch die Schuldunfähigkeit. Eine psychische Erkrankung – zum Beispiel die Schizophrenie – ist letztlich nur einer von verschiedenen Gründen, warum im Verfahren eine teilweise oder vollständige Schuldunfähigkeit angenommen wird. Ein Mensch, der aufgrund einer psychischen Erkrankung im Hinblick auf eine Straftat schuldunfähig erklärt wird, kommt in das Krankenhaus des Maßregelvollzuges. Es ist nicht so, dass aufgrund einer Schuldunfähigkeit keinerlei juristische Konsequenz folgt.

Wie viele Menschen in Deutschland sind mit Schizophrenie diagnostiziert?

Das Risiko, an einer Schizophrenie zu erkranken, liegt in Deutschland – ebenso wie im weltweiten Vergleich – bei etwa einem Prozent. Betroffen ist also in etwa einer von 100 Menschen.

Wie äußert sich die Erkrankung? Und wie muss man sich den Leidensweg vorstellen?

Es gibt nicht die typische Schizophrenie. Am häufigsten und in der Allgemeinheit am bekanntesten ist die paranoide Schizophrenie. Wesentliche Symptome sind Wahn, zum Beispiel Verfolgungswahn, Halluzinationen, zum Beispiel Stimmenhören, Beeinflussungserleben, zum Beispiel Gedankeneingebung und Veränderungen des Affekts, also des emotionalen Erlebens. Insgesamt gilt aber wie bei den meisten Erkrankungen, dass Art und Schwere der Symptome, Verlauf der Erkrankung, Leidensdruck, Einschränkungen in der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben von Person zu Person sehr unterschiedlich sind. Viele Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen verlieren im Leben soziale Kontakte und leben in prekären Situationen wie Armut und Obdachlosigkeit.

Wie lässt sich die Erkrankung behandeln? Ist Schizophrenie heilbar?

Es gibt medikamentöse Behandlungsmöglichkeiten, die oft helfen, die Symptome zu reduzieren, leider aber auch oft mit (schweren) Nebenwirkungen und dadurch mit Beeinträchtigungen verbunden sind. Die Wirksamkeit von Psychotherapie ist mittlerweile auch gut belegt und es gibt – je nachdem, was für die betroffene Person im Vordergrund steht – viele zusätzliche Behandlungs- und Unterstützungsangebote, zum Beispiel Ergotherapie, therapeutische und Selbsthilfe-Gruppen. Ganz grob kann man sagen, dass etwa ein Drittel der Menschen, die einmal eine Schizophrenie-Diagnose bekommen, im medizinischen Sinne wieder ganz gesund werden. Bei einem Drittel finden sich Behandlungswege, um die Beeinträchtigungen stabil zu halten beziehungsweise mit den Beeinträchtigungen gut umzugehen. Beim letzten Drittel ist der Krankheitsverlauf schwierig und die Betroffenen sind – oft trotz Behandlung – stark belastet.

Kann man mit einer Schizophrenie dennoch gut leben?

Die Diagnose Schizophrenie, die ja sehr unterschiedlich verlaufen kann, bedeutet nicht, dass sie konstant das Leben eines Menschen gleich stark prägt. Viele Menschen haben eine oder wenige Episoden und dann, auch ohne Medikamente, nie wieder. Gerade Psychosen sind häufig eine von vielen Möglichkeiten, auf belastende Situationen zu reagieren und in eine Krise zu geraten. Psychische Erkrankungen bedeuten ein gewisses Maß an Einschränkung – körperlich oder geistig, in der Teilhabe an sozialem und Arbeitsleben, an der Lebensqualität. Schizophrenien sind oft mit schwierigen Krankheitsverläufen und starken Belastungen für die Betroffenen und deren Angehörigen verbunden. Neben dem persönlichen Umgang mit der eigenen Erkrankung ist es vor allem eine gesellschaftliche Aufgabe, Bedingungen zu schaffen, die allen Menschen gerecht werden.

Wie meinen Sie das?

In einem einfachen Bild könnte man sagen – mit einem gebrochenen Bein kann man gut umgehen, wenn es nicht nur eine Treppe, sondern auch einen Aufzug gibt. Laut WHO ist die Definition von psychischer Gesundheit ein Zustand des Wohlbefindens, in dem eine Person ihre Fähigkeiten ausschöpfen, die normalen Lebensbelastungen bewältigen, produktiv arbeiten und einen Beitrag zu ihrer Gemeinschaft leisten kann. Eine Symptomfreiheit muss also nicht vorliegen. In der Folge ist die UN-Behindertenrechtskonvention weltweit von großer Bedeutung, die gesellschaftliche Strukturen fordert, die Menschen mit geistiger oder körperlicher Behinderung, unter Umständen mit viel Assistenz, die volle Teilhabe in der Gesellschaft ermöglichen.

Was löst eine Schizophrenie aus?

Grundsätzlich ist jeder Mensch in der Lage, eine Psychose, sprich eine Phase des Realitätsverlustes, zu entwickeln. Eine Schizophrenie ist eine Form der Psychose. Wie alle psychischen Erkrankungen hat eine Schizophrenie viele Ursachen – zum Beispiel akute Belastungsfaktoren, Drogenkonsum, genetische und biographische Faktoren – und es müssen immer mehrere Risikofaktoren zusammentreffen, um tatsächlich eine Erkrankung auszulösen. Die konkreten Ursachen und Auslöser lassen sich deshalb nur im Einzelfall und auch da nur zum Teil bestimmen.

Die Krankheit ist mit vielen Tabus behaftet, schizophrene Menschen werden stigmatisiert – weshalb ist das so?

Die Stigmatisierung von Menschen mit Schizophrenie hat – im Gegensatz zu beispielsweise Depressionen – in den letzten Jahren sogar zugenommen. Offenbar können wir immer weniger gut mit Menschen umgehen, die nicht ins Schema passen, die sich in akuten Krankheitsphasen seltsam oder unverständlich verhalten. Unsere Angst vor Gewalt sowie die Wahrnehmung von Gewalttaten durch Menschen mit psychischen Erkrankungen sind viel größer als die tatsächliche Gefahr, auch das trägt zur Stigmatisierung bei.

Gibt es einen Ausweg aus dieser Stigmatisierung?

Kontakt hilft. Wenn Menschen sich begegnen, sich kennen lernen, dann nehmen Vorurteile und Ablehnung ab. Wir müssen einen offenen Umgang auch mit schweren psychischen Krankheiten lernen.

Von Nadine Fabian