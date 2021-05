Potsdam

Vier Menschen sind tot, eine Frau (43) ist schwer verletzt – und eine langjährige Mitarbeiterin (51) des Oberlinhauses steht unter Tatverdacht. Das sind die Fakten an Tag fünf nach der Gewalttat im Thusnelda-von-Saldern-Haus in Babelsberg. Etliche Fragen zu dem Verbrechen, zum Motiv, zu den Abläufen sind offen – darunter auch diese: Was geschah an dem Mittwochabend in der Wohngruppe für Behinderte? Beantworten kann auch Andrea Benke, Sprecherin des Oberlinhauses, die Frage nicht. Doch auf MAZ-Anfrage bringt sie zumindest ein wenig mehr Klarheit in den Ablauf des Tatabends.

20 Menschen mit Behinderung leben in der betroffenen Wohngruppe im Thusnelda-von-Saldern-Haus, sie alle benötigen „pflegerische Assistenz“. Am Mittwoch seien drei Mitarbeitende in der Gruppe im Einsatz gewesen, „sie teilten sich an diesem Tag wie immer ihre Klientenbetreuung zu“, berichtet Benke. Die Klientinnen und Klienten wohnten in Einzelzimmern. Um ihre Privatsphäre zu schützen, erfolge die Pflege „bei verschlossenen oder angelehnten Türen“.

Mitarbeiterin entdeckt die Opfer in ihren Zimmern

Zur Tatzeit – die Polizei erhielt den Notruf kurz vor 21 Uhr – war bereits die Spätschicht im Einsatz, unter den drei Mitarbeitern auch die Tatverdächtige. In dieser Zeit gibt es laut Benke noch keine festen Kontrollrunden, „denn alle Kollegen arbeiten gemeinsam nach ihren Ablaufplänen und den individuellen Bedürfnissen der Klienten“. Stündliche Kontrollgänge sowie Kontrollen nach Bedarf gehörten erst ab 22 Uhr zu den Aufgaben des Nachtdienstes. Dabei habe der Schlaf der Bewohner Priorität.

Die Einsatzkräfte am Tatabend vor dem Oberlinhaus in Potsdam-Babelsberg. Quelle: Detlev Scheerbarth

Was genau zur Tatzeit in den Wohngruppe geschah, ist unklar. Nach MAZ-Informationen soll die Mitarbeiterin nach der mutmaßlich von ihr begangenen Tat nach Hause gefahren und ihren Mann über das Verbrechen informiert haben. Das bestätigt auch Oberlin-Sprecherin, Andrea Benke. Der Mann habe dann allerdings nicht nur die Polizei verständigt, wie es bisher hieß. „Er hat eine Mitarbeiterin im Thusnelda-von-Saldern-Haus informiert und gleichzeitig die Polizei gerufen“, erklärt Benke. „Die Mitarbeiterin hatte, bevor die Polizei eintraf, die Opfer bereits entdeckt.“ Zwischen Tat und Entdeckung lagen laut Oberlin-Sprecherin rund 45 Minuten.

Tatverdächtige galt als „fürsorgliche Kollegin“

Warum? Diese Frage kann auch Andrea Benke nicht beantworten. Viele Hinweise deuten aktuell darauf hin, dass die Tatverdächtige psychisch krank ist, eine Untersuchung ihrer Schuldfähigkeit läuft. Bekannt war davon im Oberlinhaus offenbar nichts. Noch einmal versichert die Sprecherin, dass die Verdächtige „in der Vergangenheit keine Auffälligkeiten gezeigt“ habe, „sie galt als fürsorgliche Kollegin“. Es habe „keinerlei Indizien oder Voranzeichen“ gebeben, „auf die wir hätten reagieren müssen“, so Benke. Mitarbeiter seien verpflichtet, an Supervisionen während der Arbeitszeit teilzunehmen. „Somit können wir bei Bedarf entsprechend reagieren und weitere Unterstützungsmaßnahmen einleiten.“

Doch nichts habe auf die Tat hingedeutet. „Wir hätten doch alles erdenklich Mögliche getan, wenn uns auch nur das kleinste Zeichen aufgefallen wäre“, versichert Benke. Auch die Aufsichtsbehörde für unterstützendes Wohnen, die wenige Tage vor der Tat das Haus kontrolliert habe, „hat uns bestätigt, dass es keine Auffälligkeiten gab“.

Psychologische Untersuchung keine Einstellungsvoraussetzung

Warum eine mögliche psychische Erkrankung nicht aufgefallen ist? Darauf kann auch Benke keine Antwort geben. Eine psychologische Untersuchung von Bewerbern im Oberlinhaus gibt es grundsätzlich nicht. „Dies ist gesetzlich nicht gefordert“, so Benke. Vorweisen müssen die Bewerber eine „physische Eignung“, diese sei vor Einstellung vom Betriebsarzt einzuholen. Zusätzlich verlangt das Oberlinhaus von seinen Bewerbern die Vorlage erweiterter Führungszeugnisse. „Diese werden auch im regelmäßigen Turnus neu abgefragt“, so Benke.

Zu Medienberichten, wonach die 51-Jährige selbst Mutter eines schwer behinderten Sohnes ist, äußert sich Benke nicht. Aus „personalrechtlichen Gründen“ könne sie dazu keine Angaben machen. Davon, dass die Tatverdächtige polizeibekannt gewesen sein soll – laut Bild-Zeitung soll sie gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen und in einem Getränkemarkt gestohlen haben – sei ihr wiederum „nichts bekannt“, so Benke.

Für die Bewohner, Angehörigen und Mitarbeiter im Oberlinhaus stehe aktuell die Trauerbewältigung an erster Stelle. „Ein Traueraltar im Thusnelda-von-Saldern-Haus ist ein Ort der gemeinsamen Trauer, der Begegnung und des Austausches“, sagt Benke. Auf der Suche nach Antworten müssten auch sie „die Ermittlungsergebnisse abwarten“. Die gute Nachricht: „Die schwerverletzte Bewohnerin befindet sich weiterhin auf dem Weg der Besserung.“

Von Anna Sprockhoff