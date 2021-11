Potsdam

Im Prozess wegen der Tötung von vier schwerst behinderten Menschen im Thusnelda-von-Saldern-Haus in Babelsberg werden am heutigen Dienstag weitere Arbeitskollegen der angeklagten Pflegerin im Zeugenstand erwartet.

Die Frau muss sich seit Ende Oktober vor dem Landgericht Potsdam für die schreckliche Tat im Frühjahr dieses Jahres verantworten. In den vorherigen Verhandlungstagen hatten bereits Polizisten, Mediziner und auch Arbeitskollegen der 52-jährigen Beschuldigten ausgesagt.

Der siebte Verhandlungstag in Potsdam hat am Dienstagmorgen mit der Aussage der Mitarbeiterin begonnen, die den Anruf des Ehemanns der Angeklagten entgegengenommen und daraufhin die Toten in ihren Betten entdeckt hat. Die 27-Jährige erscheint wie schon andere Kolleginnen aus dem Thusnelda-von-Saldern-Haus mit einen Anwalt als Zeugenbeistand im Landgericht.

Kein enger Kontakt zur Angeklagten

Irma O. ist Altenpflegerin - sie hatte am 1. März 2021 im Thusnelda-von-Saldern-Haus angefangen. Pflegebedürftige Menschen waschen, ihnen die Zähne putzen, sie in den Rollstuhl setzen, ihnen das Essen reichen, sie zur Toilette bringen - das alles gehört zu ihren Aufgaben. Im Frühdienst seien sechs, sieben Kollegen im Einsatz gewesen, im Spätdienst drei. Fiel mal jemand aus, sei jemand anderes eingesprungen. „Im Spätdienst könnten ein bisschen mehr Leute sein“, sagt Irma O., „auch an den Wochenenden.“ Manchmal, vor allem am Wochenende, sei es eine Zeit lang nicht möglich gewesen, die Menschen aus den Betten zu holen.

Mit der Angeklagten habe sie nicht allzuviel zu tun gehabt: „Wir sind uns menschlich nicht näher gekommen“, sagt Irma O. Sie habe Ines R. gewissenhaft, sorgfältig und hilfsbereit erlebt. So sei gut mit den Klienten umgegangen: „Liebevoll.“ Auch den Kollegen gegenüber sei die Angeklagte hilfsbereit, „eine helfende Hand“ gewesen.

Die Toten im Thusnelda-von-Saldern-Haus

Am Tatabend, der 28. April 2021, hatten Irma O. und ein Kollege gemeinsam mit der Angeklagten Ines R. Spätschicht. Sie hätten um 13.30 Uhr mit der Arbeit begonnen, die Angeklagte kam etwas später dazu, weil sie nicht in Vollzeit gearbeitet habe. Wie sich die Kollegen die Arbeit einteilen, wer sich um welche Bewohner kümmert, das lege man im Team fest - so sei es auch am 28. April gewesen. „Das lief ganz einvernehmlich“, sagt Irma O.

Nach dem Abendessen habe das Team gegen 18 Uhr eine Pause gemacht. Ines R. sei die ganze Zeit dabei gewesen. Die Beobachtung eines Kollegen, dass die Angeklagte am 28. April besonders schlecht und blass Aussage, teilt sie nicht. Aber: „Eine Woche vor der Tat habe ich sie angesprochen, dass sie so lustlos und traurig wirkt und was mit ihr los ist“, sagt Irma O. – die Angeklagt habe geantwortet, dass das manchmal so sei.

Gegen 20.40 Uhr habe der Ehemann der Angeklagten angerufen. Er fragte, was ist passiert sei: „Meine Frau ist aufgebracht, aufgelöst, redet nicht: Soll ich sie einweisen?“ - Nach allem, was er geschildert habe, habe sei keinen Anlass für eine Einweisung gesehen. Sie habe aber geguckt, wo Ines R. sei: draußen, auf der Toilette, in der Küche. „Ich habe sie nicht gefunden“, sagt Irma O. – in die Zimmer der Bewohner schaut sie zu diesem Zeitpunkt aber nicht.

Das tut sie erst, als der Ehemann von Ines R. ein paar Minuten später ein zweites Mal anruft. „Er sagte: Gucken sie in die Zimmer rein, gucken sie in die Zimmer rein, es muss irgendwas passiert sein, ich rufe die Polizei!“ Irma O. geht zuerst zu Lucille H. - und sieht „ein Loch, ein Viereck in der Kehle - alles war blutig“. Irma O habe Lucille H. (42) dann berührt - ob am Arm oder an der Wange, das wisse sie nicht mehr: „Sie war nur noch lauwarm.“

Zeugin widerspricht Schilderungen des Ehemanns der Angeklagten

Irma O. hat am Dienstagmorgen den bisherigen Schilderungen widersprochen, wonach sie die Bluttat entdeckte, noch während sie mit dem Ehemann der Angeklagten telefonierte. Das Telefonat, sagt sie, sei bereits beendet gewesen, als sie zu Lucille H. ins Zimmer ging. Thimo R. (57) habe nicht von ihr erfahren, dass Menschen im Thusnelda-von-Saldern-Haus gestorben sind.

Der Ehemann hatte vor Gericht gesagt, er habe mit Irma O gesprochen, als sie in Lucille Hs Zimmer ging. Er habe beim zweiten Anruf zu ihr gesagt: „Leute, irgendwas muss gewesen sein - guckt bei Ines‘ Leuten nach, ob da was ist - dann hab ich sie schon übers Telefon stöhnen gehört.“ Irma O habe gesagt, da sei „lauter Blut“ und Lucille H tot.

Mediziner berichteten bereits am Montag vom Tatabend

Am Montag, am sechsten Verhandlungstag, hatten sich zum Zustand der Angeklagten nach der Tat geäußert. Auch kam der Notarzt zu Wort, der das fünfte Opfer, die einzige Überlebende, nach der Bluttat im Oberlinhaus in Babelsberg behandelte.

Christof M. (38) berichtete, wie er an jenem Abend den den Tatort erreicht hatte. Stichwort des Alarms: „durchgeschnittene Kehle“. Polizisten führten ihn und sein Team zum Fahrstuhl. Von den Beamten erfuhr er, dass in der dritten Etage vier Menschen lägen, denen jedoch nicht mehr zu helfen sei, dass aber für eine Frau Hoffnung bestehe. Dabei handelte es sich um Elke T. (43) – schwer behindert und an jenem Abend im April schwer verwundet. Christof M. kann ihr Leben retten. Der Einsatz beschäftigt ihn bis heute.

Von Nadine Fabian