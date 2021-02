Werder

Eine Frau ist in Werder umgebracht worden. Das melden Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitagmittag.

Am späten Donnerstagabend wurde die Polizei von einem Zeugen in die Schubertstraße nach Werder (Havel) gerufen, da sich dort in einer Wohnung eine leblose Frau befinden soll. Dies betätigte sich den eingesetzten Beamten vor Ort, bei der leblosen Frau konnte nur noch der Tod festgestellt werden.

Polizei geht von Tötungsdelikt aus

„Aufgrund der Auffindesituation muss von einem Tötungsdelikt ausgegangen werden“, teilen Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Presseerklärung mit. Das Opfer hab deutliche Hinweise auf Gewalteinwirkung aufgewiesen.

Die Polizei leitete sofort intensive Ermittlungen ein und konnte noch in der Nacht zwei tatverdächtige Männer vorläufig festnehmen. Die beiden sind vermutlich Bekannte der Frau und waren zum Zeitpunkt der Festnahme stark alkoholisiert.

Ein Verdächtiger wurde zwischenzeitlich aus der Haft entlassen, da sich ein Tatverdacht gegen ihn nicht erhärtet hat. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und Geschehensabläufen und der Identität der Frau dauern am heutigen Tage, auch vor Ort, weiter an.

